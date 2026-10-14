Amritsar News: गांव तुंग में नया आम आदमी क्लीनिक खुला

विज्ञापन



बहल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। इन क्लीनिकों में मुफ्त डॉक्टरी जांच, दवाइयां और लैब टेस्ट की सुविधा मिलती है। यहां 46 तरह के टेस्ट और 107 तरह की दवाइयां मुफ्त उपलब्ध हैं, कोई पर्ची फीस नहीं लगती। इससे लोगों के समय और पैसे की बचत होती है। इस मौके पर डॉक्टर रमेश अत्तरी, डॉक्टर प्रभजोत कौर कलसी सहित ग्रामीण मौजूद थे।

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीगुरदासपुर। आम आदमी पार्टी के हलका इंचार्ज रमन बहल ने बुधवार को गांव तुंग में नए आम आदमी क्लीनिक का उद्घाटन किया। पंजाब सरकार लोगों को उनके घरों के नजदीक बेहतर और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने के उद्देश्य से क्लीनिक खोल रही है।