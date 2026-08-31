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Hindi News ›   Punjab ›   12-year-old boy swept away in canal while bathing in Punjab

नाबालिग दोस्तों ने छिपाया सच: नहाते समय नहर में बहा 12 साल का लड़का, परिवार को 24 घंटे बाद चला पता

Mon, 31 Aug 2026 08:36 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट Published by: शाहिल शर्मा Updated Mon, 31 Aug 2026 08:36 PM IST
सार

पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि रविवार रात से ही तीनों बच्चों और उनके परिवारों की ओर से उन्हें गुमराह किया जाता रहा। अब पुलिस ने उन्हें जानकारी दी है कि अनमोल रजवाहे में डूबा है, लेकिन उसकी तलाश में अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा। 

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12-year-old boy swept away in canal while bathing in Punjab
पानी में बहा नाबालिग लड़का - फोटो : संवाद

विस्तार
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स्थानीय बलबीर बस्ती निवासी 12 वर्षीय छात्र के सादिक रोड स्थित रजवाहे में नहाते समय डूबने का मामला सामने आया है। घटना रविवार बाद दोपहर की बताई जा रही है, जिसका खुलासा 24 घंटे बाद सोमवार दोपहर को छात्र के साथ गए उसके तीन नाबालिग साथियों से पूछताछ के बाद हुआ। 
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आरोप है कि घटना के बाद साथियों ने इस संबंध में अपने परिवारों या किसी अन्य व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं दी। जानकारी के अनुसार, सातवीं कक्षा में पढ़ने वाला अनमोल सिंह, पुत्र सेवक सिंह, रविवार दोपहर अपने तीन नाबालिग साथियों के साथ सादिक रोड स्थित रजवाहे में नहाने गया था।  चारों दोस्त दो साइकिलों पर रजवाहे पर गए थे और नहाते समय बहाव तेज होने के कारण अनमोल पानी में बह गया। 
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उसके साथियों ने पुलिस को बताया है कि उन्होंने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। इसके बाद तीनों बच्चे अपने-अपने घर लौट गए। घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। रविवार रात तक जब अनमोल घर नहीं पहुंचा तो परिवार के सदस्यों ने उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान जब उसके साथियों से अनमोल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उसके साथ होने से इनकार कर दिया।
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मामला पुलिस तक पहुंचने के बाद जांच शुरू हुई। सोमवार को छात्र के साथियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अनमोल के नहाते समय रजवाहे में डूबने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस और अन्य लोगों की ओर से रजवाहे में उसकी तलाश की जा रही है। इस मामले में छात्र अनमोल के रिश्तेदार गुरतेज सिंह ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 

उनका कहना है कि रविवार रात से ही तीनों बच्चों और उनके परिवारों की ओर से उन्हें गुमराह किया जाता रहा। अब पुलिस ने उन्हें जानकारी दी है कि अनमोल रजवाहे में डूबा है, लेकिन उसकी तलाश में अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा। गुरतेज सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि अभी तक अनमोल के कपड़े, साइकिल और अन्य सामान भी बरामद नहीं हुए हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और अनमोल की तलाश में तेजी लाने की मांग करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है।
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