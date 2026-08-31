पंजाब विश्वविद्यालय पर एबीवीपी-सोई का कब्जा: अंकित बिढान के सिर पर सजा ताज, जानें कौन हैं नए अध्यक्ष?

जीत के बाद अंकित बिढान ने इसे सिर्फ अपनी जीत नहीं, बल्कि पूरे जेन-जी की जीत बताया। उन्होंने कहा कि आज की जीत ने साबित कर दिया है कि जेन-जी के दिल में एबीवीपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास है। अंकित बिढान ने कहा कि छात्रों ने उन पर भरोसा जताया है और अब उनकी प्राथमिकता छात्रों की समस्याओं को उठाना और उनके समाधान के लिए काम करना होगी। उन्होंने अपनी जीत के लिए छात्रों और समर्थकों का धन्यवाद भी किया। वह साल 2021 से एबीवीपी छात्र संगठन से जुड़े हैं।

पंजाब विश्विद्यालय में छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अंकित बिढान ने जीत हासिल की है। अंकित बिढान हरियाणा के जींद जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने जींद से ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ विभाग से कानून की पढ़ाई की। वर्तमान में वे पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल इंक्लूजन में रिसर्च स्कॉलर (पीएचडी) के रूप में अध्ययनरत हैं। अंकित बिढान को कुल 2879 वोट पड़े।

बिढान के इस बयान से साफ है कि एबीवीपी इस जीत को छात्र राजनीति के साथ-साथ व्यापक राजनीतिक संदेश के रूप में भी देख रही है। चुनाव से ठीक पहले एसओआई (स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया) ने भी अंकित बिढान को अपना समर्थन दिया है।



लगातार दूसरी बार पीयू में अध्यक्ष बना एबीवीपी प्रत्याशी

बता दें कि बीते साल हुए छात्र संघ चुनाव में भी एबीवीपी प्रत्याशी गौरव वीर सोहल अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था। यह पीयू में एबीवीपी की पहली जीत थी। गौरव वीर सोहल को 3148 वोट मिले थे। उन्होंने स्टूडेंट फ्रंट के सुमित शर्मा को 488 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं, इस बार एबीवीपी के अंकित बिढान ने जीत हासिल की है। लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया।