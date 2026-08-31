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पंजाब विश्वविद्यालय पर एबीवीपी-सोई का कब्जा: अंकित बिढान के सिर पर सजा ताज, जानें कौन हैं नए अध्यक्ष?

Mon, 31 Aug 2026 06:17 PM IST
शाहिल शर्मा माई सिटी रिपोर्टर, चंडीगढ़
माई सिटी रिपोर्टर, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Mon, 31 Aug 2026 06:17 PM IST
सार

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल  चुनाव 2026 में अध्यक्ष पद पर दूसरी बार जीत दर्ज की। संगठन के उम्मीदवार अंकित बिढान विजयी रहे।

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Ankit Bidhan wins PU president election
अंकित बिढान, पीयू के अध्यक्ष - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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पंजाब विश्विद्यालय में छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अंकित बिढान ने जीत हासिल की है। अंकित बिढान हरियाणा के जींद जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने जींद से ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ विभाग से कानून की पढ़ाई की। वर्तमान में वे पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल इंक्लूजन में रिसर्च स्कॉलर (पीएचडी) के रूप में अध्ययनरत हैं।  अंकित बिढान को कुल 2879 वोट पड़े। 

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2021 से एबीवीपी से जुड़े 
 जीत के बाद अंकित बिढान ने इसे सिर्फ अपनी जीत नहीं, बल्कि पूरे जेन-जी की जीत बताया। उन्होंने कहा कि आज की जीत ने साबित कर दिया है कि जेन-जी के दिल में एबीवीपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास है। अंकित बिढान ने कहा कि छात्रों ने उन पर भरोसा जताया है और अब उनकी प्राथमिकता छात्रों की समस्याओं को उठाना और उनके समाधान के लिए काम करना होगी। उन्होंने अपनी जीत के लिए छात्रों और समर्थकों का धन्यवाद भी किया। वह साल 2021 से एबीवीपी छात्र संगठन से जुड़े हैं। 
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Ankit Bidhan wins PU president election
जीत के बाद जश्न मनाते एबीवीपी के कार्यकर्ता - फोटो : अमर उजाला
बिढान के इस बयान से साफ है कि एबीवीपी इस जीत को छात्र राजनीति के साथ-साथ व्यापक राजनीतिक संदेश के रूप में भी देख रही है। चुनाव से ठीक पहले एसओआई (स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया) ने भी अंकित बिढान को अपना समर्थन दिया है।

लगातार दूसरी बार पीयू में अध्यक्ष बना एबीवीपी प्रत्याशी 
बता दें कि बीते साल हुए छात्र संघ चुनाव में भी एबीवीपी प्रत्याशी गौरव वीर सोहल अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था। यह पीयू में एबीवीपी की पहली जीत थी। गौरव वीर सोहल को 3148 वोट मिले थे। उन्होंने स्टूडेंट फ्रंट के सुमित शर्मा को 488 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं, इस बार एबीवीपी के अंकित बिढान ने जीत हासिल की है। लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। 

Ankit Bidhan wins PU president election
जीत के बाद अरमान सिंह को कंधे पर उठाते पार्टी कार्यकर्ता - फोटो : अमर उजाला
अरमान सिंह भिंडर ने जीता उप-प्रधान का चुनाव 
वहीं, उप प्रधान के पद पर पीयूडीएफ के अरमान सिंह भिंडर ने जीत हासिल की है। वह मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के रहने वाले हैं। वह उर्दू में एमए कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लॉ की डिग्री की है। 
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