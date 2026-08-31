पंजाब भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया का दावा: बोले- केंद्र से संदेश लाया हूं- 117 सीटों पर दमखम से लड़ेगी बीजेपी

पंजाब भाजपा के नए प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया ने कहा कि सूबे में भाजपा 117 सीटों पर अपने दमखम पर लड़ेगी। वे केंद्रीय नेतृत्व के प्रतिनिधि के रूप में यह स्पष्ट संदेश लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले जमीनी स्तर पर पार्टी संगठन को मजबूत करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रदेश अध्यक्ष सरदार केवल सिंह ढिल्लों व सह प्रभारी डॉ. नरेंद्र सिंह रैना की मौजूदगी में प्रेसवार्ता के दौरान पूनिया ने कहा, उनका तत्काल फोकस पंजाब में संगठन को समझने, उसके कामकाज की समीक्षा करने तथा बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने पर रहेगा। भाजपा कोर कमेटी, पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ बैठकें उनके प्रारंभिक संगठनात्मक कार्यक्रम का हिस्सा होंगी।पूनिया ने कहा कि राजनीति में चर्चाओं का पूरा स्थान होता है, लोग बोलने, सोचने और लिखने के लिए स्वतंत्र होते हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर पूनिया ने कहा, पीएम लोकतांत्रिक देश के मुखिया हैं, उनसे कोई भी देश, प्रदेश के मुद्दों पर मिल सकता है, इसका मतलब यह नहीं कि भाजपा-शिअद (बादल) के बीच गठबंधन होने वाला है।पूनिया ने कहा, भाजपा ने त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल और हरियाणा में मिथक तोड़ा है, वहां कोई सोच नहीं सकता था कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, ऐसा ही पंजाब में होगा। पंजाबी हमारे संकल्पों को समझेंगे और डबल इंजन सरकार को सेवा का मौका जरूर देंगे। पूनिया ने कहा, गठबंधन पर कुछ नेताओं के व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, इसका संदर्भ और विस्तार वे ही बता सकते हैं मगर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से अभी यही संदेश है कि भाजपा पंजाब में 117 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।डॉ. पूनिया ने घोषणा की कि भाजपा का ‘सेवा संकल्प अभियान’ 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक पंजाब सहित पूरे देश में आयोजित किया जाएगा। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, युवाओं, नवाचार और अन्य सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये कार्यक्रम बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर आयोजित होंगे।पूनिया ने कहा, अरविंद केजरीवाल समेत आप नेता ईडी से डरते क्यों हैं, यदि वे खरे हैं तो ईडी को स्वतंत्रता से काम करने दें।