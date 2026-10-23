वाराणसी: शिक्षक में 68.83 की जगह 69.87, स्नातक में 39.33 से 41.11 प्रतिशत मतदान; यहां कम हुई वोटिंग

1 of 13 युवाओं और बुजुर्गों ने दिखाया उत्साह। - फोटो : अमर उजाला डिजिटल







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2 of 13 वोटिंग के बाद स्याही दिखातीं महिलाएं। - फोटो : अमर उजाला

मिर्जापुर में दोनों सीटों पर मतदान प्रतिशत घटा है। मंडल के कुल मतदान प्रतिशत में वृद्धि के बावजूद जिलों में यह बढ़ोतरी समान नहीं रही। कुछ जिलों में दोनों सीटों पर मतदान बढ़ा जबकि कुछ में एक सीट पर बढ़ोतरी और दूसरी पर गिरावट दर्ज की गई।

3 of 13 मतदाता के आईडी की जांच करते मतदानकर्मी। - फोटो : अमर उजाला

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पिछले चुनाव में 68.83 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस बार यह बढ़कर 69.87 प्रतिशत पहुंच गया। इस तरह कुल मतदान में 1.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान 39.33 से बढ़कर 41.11 प्रतिशत हो गया। यहां 1.78 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

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4 of 13 वोटिंग के लिए खड़े मतदाता। - फोटो : अमर उजाला

जिलों की बात करें तो शिक्षक सीट पर भदोही में सबसे अधिक 7.85 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई। पिछले चुनाव में यहां 69.49 प्रतिशत मतदान हुआ था जो इस बार बढ़कर 77.34 प्रतिशत पहुंच गया। इसके उलट मिर्जापुर में शिक्षक सीट का मतदान 77.35 से घटकर 71.70 प्रतिशत रह गया। यहां 5.65 प्रतिशत अंक की गिरावट दर्ज की गई।

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5 of 13 वोट देने के बाद स्याही दिखाते दयाशंकर मिश्र और अशोक तिवारी। - फोटो : अमर उजाला