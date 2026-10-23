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वाराणसी: शिक्षक में 68.83 की जगह 69.87, स्नातक में 39.33 से 41.11 प्रतिशत मतदान; यहां कम हुई वोटिंग

Sat, 24 Oct 2026 05:51 AM IST
Aman Vishwakarma राहुल दुबे, अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
राहुल दुबे, अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sat, 24 Oct 2026 05:51 AM IST
सार

वाराणसी में एमएलसी चुनाव के दौरान पिछले चुनाव की तुलना में दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ा। शिक्षक निर्वाचन में मतदान 68.83 से बढ़कर 69.87 प्रतिशत और स्नातक निर्वाचन में 39.33 से बढ़कर 41.11 प्रतिशत पहुंच गया। हालांकि, आठ जिलों में मतदान की अलग-अलग तस्वीर सामने आई। वृद्धि के बावजूद वाराणसी में दोनों सीटों पर सबसे कम मतदान दर्ज किया गया।

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Varanasi Voter turnout reached 69 percentage Teachers constituency 41 percentage Graduates voting elsewhere
युवाओं और बुजुर्गों ने दिखाया उत्साह। - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विधान परिषद के वाराणसी खंड शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले मतदान प्रतिशत बढ़ा है लेकिन जिलों की तस्वीर एक जैसी नहीं रही। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान 68.83 से बढ़कर 69.87 प्रतिशत और स्नातक में 39.33 से बढ़कर 41.11 प्रतिशत पहुंचा। जिलेवार आंकड़ों को देखें, तो शिक्षक सीट पर भदोही और स्नातक में सोनभद्र में सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई।



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Varanasi Voter turnout reached 69 percentage Teachers constituency 41 percentage Graduates voting elsewhere
वोटिंग के बाद स्याही दिखातीं महिलाएं। - फोटो : अमर उजाला

मिर्जापुर में दोनों सीटों पर मतदान प्रतिशत घटा है। मंडल के कुल मतदान प्रतिशत में वृद्धि के बावजूद जिलों में यह बढ़ोतरी समान नहीं रही। कुछ जिलों में दोनों सीटों पर मतदान बढ़ा जबकि कुछ में एक सीट पर बढ़ोतरी और दूसरी पर गिरावट दर्ज की गई।

Varanasi Voter turnout reached 69 percentage Teachers constituency 41 percentage Graduates voting elsewhere
मतदाता के आईडी की जांच करते मतदानकर्मी। - फोटो : अमर उजाला

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पिछले चुनाव में 68.83 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस बार यह बढ़कर 69.87 प्रतिशत पहुंच गया। इस तरह कुल मतदान में 1.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान 39.33 से बढ़कर 41.11 प्रतिशत हो गया। यहां 1.78 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 

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Varanasi Voter turnout reached 69 percentage Teachers constituency 41 percentage Graduates voting elsewhere
वोटिंग के लिए खड़े मतदाता। - फोटो : अमर उजाला

जिलों की बात करें तो शिक्षक सीट पर भदोही में सबसे अधिक 7.85 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई। पिछले चुनाव में यहां 69.49 प्रतिशत मतदान हुआ था जो इस बार बढ़कर 77.34 प्रतिशत पहुंच गया। इसके उलट मिर्जापुर में शिक्षक सीट का मतदान 77.35 से घटकर 71.70 प्रतिशत रह गया। यहां 5.65 प्रतिशत अंक की गिरावट दर्ज की गई।

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Varanasi Voter turnout reached 69 percentage Teachers constituency 41 percentage Graduates voting elsewhere
वोट देने के बाद स्याही दिखाते दयाशंकर मिश्र और अशोक तिवारी। - फोटो : अमर उजाला

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सोनभद्र में सबसे अधिक 5.40 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई। पिछले चुनाव में यहां 44.83 प्रतिशत मतदान हुआ था जो इस बार 50.23 प्रतिशत हो गया। गाजीपुर में मतदान 39.29 से बढ़कर 43.60 प्रतिशत और जौनपुर में 37.11 से बढ़कर 41.70 प्रतिशत पहुंचा। 

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