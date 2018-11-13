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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi ›   children's day special an inspirational story of a lady doctor

बनारस की ये लेडी डॉक्टर अपने नर्सिंग होम में बेटी के जन्म पर नहीं लेतीं फीस, बांटती हैं मिठाई

न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी, Updated Tue, 13 Nov 2018 03:05 PM IST
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 ‘मुंह मीठा कीजिए, नर्सिंग होम में बेटी ने जन्म लिया है..’ यह शब्द सुनने को मिलते हैं डॉ. शिप्रा धर से। वह बेटी के जन्म पर फीस नहीं लेती हैं और पूरे नर्सिंग होम में मिठाई बंटवाती हैं। बीएचयू से एमबीबीएस और एमडी कर चुकीं शिप्रा धर वाराणसी के पहाड़िया क्षेत्र में नर्सिंग होम चलाती हैं। आगे की स्लाइड्स में जानिए इनके बारे में...

 
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children day चिल्ड्रेन डे
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