{"_id":"63c50d0b2ec23d0b4c124d3b","slug":"sky-of-varanasi-will-now-be-colorful-from-17-january-boat-and-baloon-festival-after-tent-city-2023-01-16","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Ballon Festival: गंगा विलास, टेंट सिटी के बाद अब सतरंगी होगा बनारस में आसमान, जल से लेकर नभ तक कल से खास आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}} न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: Published by: उत्पल कांत Updated Mon, 16 Jan 2023 02:08 PM IST 1 of 8 एयर बैलून शो - फोटो : अमर उजाला Follow Us





Link Copied

विज्ञापन शिव की नगरी काशी में आजकल आयोजनों की बहार है। दो दिन पहले गंगा विलास क्रूज को रवाना किया गया। इसी दिना गंगा पार भव्य टेंट सिटी का लोकार्पण हुआ। अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कल यानी 17 जनवरी से 20 तक जल से लेकर नभ तक खास आयोजन है। इस अद्भुत आयोजन में जमीन से आकाश तक विविध रंग देखने को मिलेंगे। चार दिवसीय एयर बैलून फेस्टिवल और बोट फेस्टिवल का शुभारंभ मंगलवार को होगा। तो अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और पहले कभी वाराणसी नहीं आए हैं, तो ये अच्छा मौका है। हॉट एयर बैलून और बोट रेस देखने का शानदार मौका है।



बैलून उड़ान के माध्यम से श्रद्धालु व पर्यटक आसमान में उड़ान भर कर, वाराणसी व आसपास के विहंगम दृश्यों का अविस्मरणीय आनंद ले सकेंगे। हर बैलून में 30 यात्री यात्रा कर सकेंगे। एयर बैलून की सैर के लिए शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। 2 of 8 बैलून फेस्टिवल और बोट रेस के बारे में बतातीं उप निदेशक पर्यटन यूपी प्रीति श्रीवास्तव - फोटो : अमर उजाला उप निदेशक पर्यटन यूपी प्रीति श्रीवास्तव ने बताया कि दशाश्वमेध घाट पर बोट रेस को हरी झंडी दिखाई जाएगी। वहीं रस्सी से बंधे बैलून में एक दिन में 300 पर्यटक आध्यात्मिक सांस्कृतिक नगरी के वैभव को निहार सकेंगे। बैलून के लिए डोमरी को बेस बनाया गया है। पर्यटक डोमरी से कमच्छा स्थित सीएचएस या बीएचयू स्थित एंफीथियेटर मैदान के लिए उड़ान भरेंगे। विज्ञापन 3 of 8 काशी बोट रेस प्रतियोगिता कल से - फोटो : अमर उजाला चार दिवसीय बैलून उत्सव और काशी बोट रेस प्रतियोगिता 17 से 20 जनवरी को होगी। हॉट एयर बैलून की सैर के लिए शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। पर्यटक 500 रुपये का भुगतान कर 40 मिनट बैलून में उड़ान भर सकेंगे। 4 of 8 हॉट एयर बैलून शो - फोटो : अमर उजाला इस बार होने वाले बैलून फेस्टिवल में एससीओ देशों (शंघाई सहयोग संगठन) के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। जिसके लिए पर्यटन विभाग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। एससीओ का 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को पांच दिवसीय दौरे पर वाराणसी आएगा। एससीओ की राजधानी काशी में ही समन्वय समिति की बैठक होगी। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य अंतर्देशीय सांस्कृतिक समन्वय और पर्यटन स्थलों को जोड़ने पर विचार करेंगे विज्ञापन विज्ञापन 5 of 8 बैलून फेस्टिवल विभाग के मुताबिक, बैलून उत्सव में हॉट एयर बैलून को 10 विदेशी और 2 देसी पायलट उड़ाएंगे। यूके से पांच, यूएस, कनाडा, स्पेन, जापान और भारत से एक-एक पायलट उत्सव में शामिल होंगे।

विज्ञापन Load More

special event from tomorrow from water to sky