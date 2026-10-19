फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Varanasi air show supersonic aircraft roared above Namo Ghat performing loops and barrel rolls sky

आसमान में उड़े सुपरसोनिक विमान: नमो घाट पर तेज गर्जना के साथ हवाई करतब, एयर शो की तैयारी तेज; अलर्ट

Mon, 19 Oct 2026 11:47 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Mon, 19 Oct 2026 11:47 AM IST
सार

वाराणसी में एयर फोर्स शो से पहले सोमवार को नमो घाट के ऊपर सुपरसोनिक विमानों ने तेज गर्जना के साथ हवाई करतब दिखाए। विमानों ने लूप और बैरल रोल के साथ लो पास का प्रदर्शन किया। कभी विमान बादलों में ओझल हुए तो कभी तेज रफ्तार से नीचे उड़ान भरते नजर आए। नजारा देखने के लिए लोग घरों की छतों पर उमड़ पड़े।

विज्ञापन
Varanasi air show supersonic aircraft roared above Namo Ghat performing loops and barrel rolls sky
वाराणसी में सेना के विमान दिखा रहे करतब। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एयर फोर्स शो से पहले सोमवार को शहर के आसमान में वायुसेना के सुपरसोनिक विमानों की तेज गर्जना गूंज उठी। सुबह करीब 10:40 बजे नमो घाट के ऊपर से विमान तेज आवाज के साथ गुजरे तो आसपास के इलाकों में लोग घरों से बाहर निकल आए। देखते ही देखते लोग मकानों की छतों पर पहुंच गए और आसमान में विमानों की गतिविधियां देखने लगे। वायुसेना के तीन विमान करीब 11:35 बजे तक हवाई करतब दिखाते रहे।

विज्ञापन




नमो घाट और आसपास के क्षेत्रों में विमानों की आवाजाही देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। तीनों विमान कभी लोगों की नजरों के सामने आते तो अगले ही पल बादलों में ओझल हो जाते। कुछ देर बाद वे तेज रफ्तार से नीचे की ओर आते और आसमान में कलाबाजियां दिखाने लगते। विमानों की गतिविधियों ने लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी।

विज्ञापन
Trending Videos

तैयारियां हुईं तेज

इस दौरान वायुसेना के विमानों ने लूप, बैरल रोल और लो पास जैसे हवाई करतब दिखाए। लूप के दौरान विमानों ने आसमान में गोलाकार चक्कर लगाया। बैरल रोल में विमान अपनी धुरी पर घूमते हुए नजर आए। वहीं, लो पास के दौरान विमान कम ऊंचाई पर तेज गति से गुजरे। इन करतबों के दौरान विमानों की गर्जना आसपास के इलाकों में गूंजती रही।

विमानों के हवाई करतब का नजारा मोबाइल फोन में कैद करने के लिए लोग छतों पर जुटे रहे। जैसे ही विमान दिखाई देते, लोग वीडियो बनाने लगते। बादलों में ओझल होने पर लोग उनके दोबारा नजर आने का इंतजार करते रहे। नमो घाट के आसपास रहने वाले लोगों के लिए आसमान में विमानों की यह गतिविधि आकर्षण का केंद्र बनी रही।

वाराणसी में प्रस्तावित एयर फोर्स शो को लेकर इन दिनों तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में सोमवार को वायुसेना के विमानों की उड़ान और हवाई करतब को शो की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। अभ्यास के दौरान विमानों की तेज आवाज और आसमान में उनकी कलाबाजियों ने शहरवासियों में एयर शो को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है। अब लोगों को आगामी एयर शो में वायुसेना के विमानों के करतब देखने का इंतजार है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed