आसमान में उड़े सुपरसोनिक विमान: नमो घाट पर तेज गर्जना के साथ हवाई करतब, एयर शो की तैयारी तेज; अलर्ट
वाराणसी में एयर फोर्स शो से पहले सोमवार को नमो घाट के ऊपर सुपरसोनिक विमानों ने तेज गर्जना के साथ हवाई करतब दिखाए। विमानों ने लूप और बैरल रोल के साथ लो पास का प्रदर्शन किया। कभी विमान बादलों में ओझल हुए तो कभी तेज रफ्तार से नीचे उड़ान भरते नजर आए। नजारा देखने के लिए लोग घरों की छतों पर उमड़ पड़े।
विस्तार
एयर फोर्स शो से पहले सोमवार को शहर के आसमान में वायुसेना के सुपरसोनिक विमानों की तेज गर्जना गूंज उठी। सुबह करीब 10:40 बजे नमो घाट के ऊपर से विमान तेज आवाज के साथ गुजरे तो आसपास के इलाकों में लोग घरों से बाहर निकल आए। देखते ही देखते लोग मकानों की छतों पर पहुंच गए और आसमान में विमानों की गतिविधियां देखने लगे। वायुसेना के तीन विमान करीब 11:35 बजे तक हवाई करतब दिखाते रहे।
नमो घाट और आसपास के क्षेत्रों में विमानों की आवाजाही देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। तीनों विमान कभी लोगों की नजरों के सामने आते तो अगले ही पल बादलों में ओझल हो जाते। कुछ देर बाद वे तेज रफ्तार से नीचे की ओर आते और आसमान में कलाबाजियां दिखाने लगते। विमानों की गतिविधियों ने लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी।
तैयारियां हुईं तेज
इस दौरान वायुसेना के विमानों ने लूप, बैरल रोल और लो पास जैसे हवाई करतब दिखाए। लूप के दौरान विमानों ने आसमान में गोलाकार चक्कर लगाया। बैरल रोल में विमान अपनी धुरी पर घूमते हुए नजर आए। वहीं, लो पास के दौरान विमान कम ऊंचाई पर तेज गति से गुजरे। इन करतबों के दौरान विमानों की गर्जना आसपास के इलाकों में गूंजती रही।
विमानों के हवाई करतब का नजारा मोबाइल फोन में कैद करने के लिए लोग छतों पर जुटे रहे। जैसे ही विमान दिखाई देते, लोग वीडियो बनाने लगते। बादलों में ओझल होने पर लोग उनके दोबारा नजर आने का इंतजार करते रहे। नमो घाट के आसपास रहने वाले लोगों के लिए आसमान में विमानों की यह गतिविधि आकर्षण का केंद्र बनी रही।
वाराणसी में प्रस्तावित एयर फोर्स शो को लेकर इन दिनों तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में सोमवार को वायुसेना के विमानों की उड़ान और हवाई करतब को शो की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। अभ्यास के दौरान विमानों की तेज आवाज और आसमान में उनकी कलाबाजियों ने शहरवासियों में एयर शो को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है। अब लोगों को आगामी एयर शो में वायुसेना के विमानों के करतब देखने का इंतजार है।