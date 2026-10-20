एयर शो: काशी, हनुमान, सारनाथ और वरुणा के नाम से होगा एयर फॉर्मेशन, सारंग टीम में 3 महिलाएं; यूपी के 5 पायलट

एयर शो को काशी की संस्कृति, धर्म और भूगोल से जोड़ने के लिए यहां होने वाले हवाई फॉर्मेशन का नाम काशी, हनुमान, सारनाथ और वरुणा रखा गया है। काशी से जोड़ने के लिए ही पूरे एयर शो की थीम विंग्स ओवर गंगेज रखी गई है। एयर शो की सारंग टीम में तीन महिला पायलट होंगी। साथ ही सूर्यकिरन विमान उड़ाने वाले 9 में से पांच पायलट उत्तर प्रदेश से हैं।

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