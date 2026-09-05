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अंकित हत्याकांड: 'घूमने जा रहा हूं कह घर से निकला था सत्यम', चालान कटते रहे, लग्जरी कारों में घूमते रहे शूटर
अमर उजाला नेटवर्क, शामली
Published by: Sharukh Khan
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:20 PM IST
सार
हरियाणी गायक अंकित बालियान हत्याकांड की जांच में एक और नया खुलासा हुआ है। शार्प शूटर लग्जरी कारों में घूमते रहे, इस दौरान चालान कटते रहे। पुलिस को जानकारी मिली है कि गोगी गिरोह का भोलू और कनाडा में बैठा चिराग वांछित चल रहे सत्यम और आर्यन के संपर्क में रहे हैं।
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Ankit Baliyan Murder
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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अंकित हत्याकांड में एक लाख रुपये के इनामी शार्प शूटर सत्यम और आर्यन को लेकर पुलिस की जांच में अहम जानकारी सामने आई है। जिन कारों के साथ सत्यम और आर्यन की वीडियो वायरल हो रही है, उन कारों के चालान हरियाणा से लेकर दिल्ली में हो रखे हैं, जिन्हें जमा भी नहीं कराया गया। इसके बावजूद दोनों के कार को लेकर विभिन्न स्थानों पर जाने की संभावना है। पुलिस के हाथ कुछ सीसीटीवी फुटेज भी लगे हैं।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार इनमें से एक कार का बीमा तो 820 दिन पहले ही एक्सपायर हो चुका है। पुलिस के अनुसार सत्यम जिस एचआर -06 एएम- 1010 नंबर की कार के पास खड़े होकर फोटो खिंचवाता था, वह पानीपत निवासी विकास कुमार के नाम पर है।
इस कार के साथ सत्यम के नाम से तीन वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए है। कार का 14 अगस्त 2023 को दिल्ली में 500 रुपये का चालान हुआ था। इसके अलावा सात मार्च 2026 को तेज गति से वाहन चलाने के आरोप में दो हजार रुपये का चालान भी हुआ।
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शूटर सत्यम द्वारा कार के पास खड़े होकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया फोटो
- फोटो : सोशल मीडिया
इसी तरह एचआर-26बीवाई-3803 नंबर की कार का 14 जून को दिल्ली के आईएसबीटी सेक्टर-17 में रेड लाइट उल्लंघन में 1500 रुपये का चालान हुआ। यह कार सोनीपत के बहालगढ़ निवासी मुनीश के नाम पर है। पुलिस के अनुसार इस वाहन का बीमा छह जून 2024 को एक्सपायर हो गया था। इसके बाद से उसका नवीनीकरण नहीं कराया गया।
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सत्यम के नाम से इंस्टा पर डाली गई पोस्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
इसके अलावा एचआर-31एम-5921 नंबर की कार जींद निवासी बाजिंदर सिंह के नाम पर है। इस कार का कोई चालान सामने नहीं आया है। वहीं एचआर-05बीपी-5600 नंबर की कार करनाल की बताई गई है, जो महेंद्र के नाम पर पंजीकृत है। इसके अलावा इनके फोटो के साथ मिली तीन अन्य कार के दिल्ली, सोनीपत और पानीपत में चालान हुए हैं।
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सत्यम और आर्यन। अंकित बालियान की फाइल फोटो।
- फोटो : अमर उजाला
गोगी गिरोह से मिले रुपयों से कार खरीदने की आशंका
पुलिस को जानकारी मिली है कि गोगी गिरोह का भोलू और कनाडा में बैठा चिराग वांछित चल रहे सत्यम और आर्यन के संपर्क में रहे हैं। पुलिस को आशंका है कि गिरोह की ओर से मिलने वाले रुपयों से दोनों समय-समय पर अलग-अलग लग्जरी कारें खरीदते रहे हों। सत्यम को पुरानी कारों को मॉडिफाई कराकर चलाने का भी शौक होने की जानकारी पुलिस को मिली है।
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