1 of 17 meerut murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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बैरक में वापस जाते समय मुस्कान ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा से गुहार लगाते हुए कहा, हमारी अधिवक्ता को बोलिए कि वह हमसे मिलें हमें हाईकोर्ट में अपनी पैरवी करानी है। मेरठ के बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी के दौरान जैसे ही मुस्कान और साहिल ने अपने लिए मृत्यु दंड (फांसी) की सजा सुनी, दोनों जेल में ही फूट-फूटकर रोने लगे। वहां मौजूद जेल अधिकारियों और कर्मचारियों ने दोनों को संभाला।

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2 of 17 प्लास्टिक का वह ड्रम जिसमें हत्या कर शव को रखकर सीमेंट से सील किया गया - फोटो : संवाद

वहीं, साहिल ने जेल अधीक्षक से टूटी आवाज में कहा, जिंदगी बर्बाद हो गई... अब जान बचेगी या नहीं, कुछ भरोसा नहीं। सजा के इस एलान के बाद जेल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुस्कान और साहिल की बैरकों पर विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है और सीसीटीवी कैमरों से भी उन पर चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है। जेल सूत्रों के मुताबिक सजा सुनने के बाद से दोनों सदमे में हैं और बैरक में किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं।

3 of 17 Meerut Murder - फोटो : अमर उजाला

डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान ने उनसे रोते हुए कहा, सर, अब हमारी हाईकोर्ट में पैरवी कौन करेगा? हमारी अधिवक्ता रेखा जैन से बोलिए कि वह हमसे बात करें और हाईकोर्ट में हमारी कानूनी पैरवी करें। मेरी दो छोटी-छोटी बेटियां हैं, उनका भविष्य अंधकार में आ गया है। जेल अधीक्षक ने बताया कि मुस्कान से कहा है कि जेल मैनुअल के नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।





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4 of 17 आरोपी साहिल और मुस्कान - फोटो : अमर उजाला

90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में अपील का प्रावधान

जिला कोर्ट द्वारा मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद अब उनके के अगले कदम पर सबकी नजरें हैं। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, सजा के बाद भी दोनों के पास बचाव के रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता पवन प्रधान ने बताया कि कानून के तहत इस सजा के खिलाफ 90 दिन के अंदर हाईकोर्ट में अपील करने का नियम है, जहां से उन्हें राहत मिल सकती है।





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5 of 17 आरोपी मुस्कान - फोटो : अमर उजाला

यदि दोषी खुद पैरवी करने में असमर्थ हैं, तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी ऐसे गंभीर मामलों में मुफ्त कानूनी सहायता देकर केस लड़ती है। अधिवक्ता पवन प्रधान के अनुसार, मुस्कान और साहिल के पास अभी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के विकल्प मौजूद हैं।