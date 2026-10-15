तस्वीरों में वेस्ट यूपी का मौसम: सुबह नौ बजे छाया अंधेरा, आंधी-बारिश और ओले; धान-गन्ने की फसल पर खतरा

धान और गन्ने की फसल पर सबसे ज्यादा खतरा

मौसम में बदलाव का असर खेतों में खड़ी फसलों पर पड़ सकता है। खासकर जिन खेतों में धान की फसल पकने के करीब है, वहां तेज हवाओं के कारण पौधे गिरने का खतरा है। फसल गिरने से कटाई में परेशानी हो सकती है। लगातार बारिश होने और खेतों में पानी भरने की स्थिति में दाने की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है।



कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ. यूपी शाही के अनुसार, तेज आंधी से धान की पकी हुई फसल खेतों में गिर सकती है। इससे कटाई में अतिरिक्त मेहनत लगती है और उत्पादन प्रभावित होने की आशंका रहती है।



गन्ने की लंबी फसल भी तेज हवाओं की चपेट में आ सकती है। फसल गिरने से कटाई और ढुलाई में परेशानी बढ़ सकती है। किसानों को अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ सकता है। हालांकि, वास्तविक नुकसान का आकलन बारिश की मात्रा, हवा की गति और खेतों की स्थिति के आधार पर ही किया जा सकेगा।