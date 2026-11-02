यूपी के अधिवक्ता की हत्या: 70 किमी और पांच थाने, फिर भी पुलिस नहीं भांप सकी; एसोसिएशन अध्यक्ष के कत्ल की कहानी

1 of 17 jalaun lawyer murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







Link Copied







अधिवक्ता के पुत्र हर्ष ने शनिवार शाम करीब पांच बजे अन्य अधिवक्ताओं को जानकारी दी थी कि उनके पिता गयादीन को कार सवार लोग अपने साथ ले गए हैं। इसके बाद अधिवक्ताओं ने कालपी कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। जालौन के कालपी बार संघ अध्यक्ष गयादीन अहिरवार के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर शिथिलता की बात सामने आ रही है। कालपी से करीब 70 किलोमीटर दूर कानपुर नगर के गुजैनी थाना क्षेत्र तक आरोपी कार से पहुंचे। इस दौरान उन्हें तीन जिलों के पांच थानों की सीमा पार करनी पड़ी लेकिन किसी स्तर पर उन्हें रोका नहीं जा सका। इधर, अपहरण की सूचना मिलने के बाद पुलिस कालपी क्षेत्र में ही तलाश करती रही और आरोपी घटना को अंजाम देकर निकल गए।

Trending Videos

2 of 17 शव मिलने के बाद जांच करती पुलिस की टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

मामला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष के अपहरण से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने जांच शुरू की लेकिन शुरुआती तलाश कालपी और आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित रही। इसी बीच आरोपी उन्हें लेकर करीब 70 किलोमीटर दूर गुजैनी थाना क्षेत्र पहुंच गए।





3 of 17 शव मिलने के बाद बिलखता बेटा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

कालपी से गुजैनी तक के रास्ते में ये थाने कालपी, भोगनीपुर, रनियां, सचेंडी व गुजैनी पड़ते हैं। इस तरह आरोपी तीन जिलों के पांच थानों की सीमा से होकर गुजरे। सवाल यह है कि अपहरण की सूचना मिलने के बाद क्या संबंधित थानों को तत्काल अलर्ट किया गया था और संदिग्ध कार की तलाश के लिए मार्गों पर घेराबंदी की गई थी या नहीं।





विज्ञापन विज्ञापन

4 of 17 शव मिलने के बाद बिलखता बेटा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

रविवार सुबह गुजैनी थाना क्षेत्र में गयादीन का रक्तरंजित शव मिलने के बाद अपहरण और हत्या की पुष्टि हुई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि उनकी हत्या धारदार हथियार से बेरहमी से की गई। पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है और घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस हत्या की वजह, वारदात में शामिल अन्य लोगों और अपहरण के बाद आरोपियों की आवाजाही की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

विज्ञापन

5 of 17 शव मिलने के बाद बिलखता बेटा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

अपहरण की सूचना के बावजूद आरोपी इतनी दूर तक कैसे पहुंच गए और रास्ते में पड़ने वाले थानों की पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी, यह जांच का अहम सवाल है। पुलिस की घेराबंदी और सूचना तंत्र की प्रभावशीलता भी इस मामले में जांच के दायरे में है।