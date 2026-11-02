फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   UP Lawyer Murder: Police Missed Kidnappers Despite Crossing 5 Police Stations Over 70 Km

यूपी के अधिवक्ता की हत्या: 70 किमी और पांच थाने, फिर भी पुलिस नहीं भांप सकी; एसोसिएशन अध्यक्ष के कत्ल की कहानी

Mon, 02 Nov 2026 01:12 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, जालौन
अमर उजाला नेटवर्क, जालौन Published by: Sharukh Khan Updated Mon, 02 Nov 2026 01:12 PM IST
सार

जालौन के कालपी बार संघ अध्यक्ष गयादीन अहिरवार के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। अपहरण की सूचना मिलने के बाद भी  पुलिस बार संघ अध्यक्ष को नहीं बचा सकी। आरोपियों ने 70 किलोमीटर की दूरी तय की और पांच थाने पार किए थे।

विज्ञापन
UP Lawyer Murder: Police Missed Kidnappers Despite Crossing 5 Police Stations Over 70 Km
jalaun lawyer murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
जालौन के कालपी बार संघ अध्यक्ष गयादीन अहिरवार के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर शिथिलता की बात सामने आ रही है। कालपी से करीब 70 किलोमीटर दूर कानपुर नगर के गुजैनी थाना क्षेत्र तक आरोपी कार से पहुंचे। इस दौरान उन्हें तीन जिलों के पांच थानों की सीमा पार करनी पड़ी लेकिन किसी स्तर पर उन्हें रोका नहीं जा सका। इधर, अपहरण की सूचना मिलने के बाद पुलिस कालपी क्षेत्र में ही तलाश करती रही और आरोपी घटना को अंजाम देकर निकल गए।


अधिवक्ता के पुत्र हर्ष ने शनिवार शाम करीब पांच बजे अन्य अधिवक्ताओं को जानकारी दी थी कि उनके पिता गयादीन को कार सवार लोग अपने साथ ले गए हैं। इसके बाद अधिवक्ताओं ने कालपी कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। 
Trending Videos
UP Lawyer Murder: Police Missed Kidnappers Despite Crossing 5 Police Stations Over 70 Km
शव मिलने के बाद जांच करती पुलिस की टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
मामला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष के अपहरण से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने जांच शुरू की लेकिन शुरुआती तलाश कालपी और आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित रही। इसी बीच आरोपी उन्हें लेकर करीब 70 किलोमीटर दूर गुजैनी थाना क्षेत्र पहुंच गए।

 
UP Lawyer Murder: Police Missed Kidnappers Despite Crossing 5 Police Stations Over 70 Km
शव मिलने के बाद बिलखता बेटा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
कालपी से गुजैनी तक के रास्ते में ये थाने कालपी, भोगनीपुर, रनियां, सचेंडी व गुजैनी पड़ते हैं। इस तरह आरोपी तीन जिलों के पांच थानों की सीमा से होकर गुजरे। सवाल यह है कि अपहरण की सूचना मिलने के बाद क्या संबंधित थानों को तत्काल अलर्ट किया गया था और संदिग्ध कार की तलाश के लिए मार्गों पर घेराबंदी की गई थी या नहीं।

 
विज्ञापन
विज्ञापन
UP Lawyer Murder: Police Missed Kidnappers Despite Crossing 5 Police Stations Over 70 Km
शव मिलने के बाद बिलखता बेटा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
रविवार सुबह गुजैनी थाना क्षेत्र में गयादीन का रक्तरंजित शव मिलने के बाद अपहरण और हत्या की पुष्टि हुई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि उनकी हत्या धारदार हथियार से बेरहमी से की गई। पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है और घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस हत्या की वजह, वारदात में शामिल अन्य लोगों और अपहरण के बाद आरोपियों की आवाजाही की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।
विज्ञापन
UP Lawyer Murder: Police Missed Kidnappers Despite Crossing 5 Police Stations Over 70 Km
शव मिलने के बाद बिलखता बेटा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
अपहरण की सूचना के बावजूद आरोपी इतनी दूर तक कैसे पहुंच गए और रास्ते में पड़ने वाले थानों की पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी, यह जांच का अहम सवाल है। पुलिस की घेराबंदी और सूचना तंत्र की प्रभावशीलता भी इस मामले में जांच के दायरे में है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed