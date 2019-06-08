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अलीगढ़ के बाद हमीरपुर में मासूम के साथ हैवानियत, दर्द बयां कर रहीं तस्वीरें

क्राइम डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर, Updated Sat, 08 Jun 2019 06:47 PM IST
घटनास्थल पर टेपिंग किए गए हिस्से को देखते डीआईजी एके राय व एसपी हेमराज मीना
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घटनास्थल पर टेपिंग किए गए हिस्से को देखते डीआईजी एके राय व एसपी हेमराज मीना - फोटो : अमर उजाला
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ढाई साल की मासूम के साथ हुई दरिंदगी की घटना के आंसू भी थमे भी नहीं कि हमीरपुर में दरिदों ने 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी। इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। जिले में लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरिंदे कक्षा पांच की 11 वर्षीय की छात्रा को घर के बाहर सोते समय अगवाकर उसे कब्रिस्तान ले गए। यहां दरिंदों ने उससे दुष्कर्म किया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। शनिवार सुबह बालिका का शव झाड़ियों के बीच मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। 
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घटनास्थल पर टेपिंग किए गए हिस्से को देखते डीआईजी एके राय व एसपी हेमराज मीना
घटनास्थल पर टेपिंग किए गए हिस्से को देखते डीआईजी एके राय व एसपी हेमराज मीना - फोटो : अमर उजाला
आक्रोशित ग्रामीणों की पुलिस से हुई नोकझोक
आक्रोशित ग्रामीणों की पुलिस से हुई नोकझोक - फोटो : अमर उजाला
ग्रामीणों का कार्रवाई का आश्वासन देती पुलिस
ग्रामीणों का कार्रवाई का आश्वासन देती पुलिस - फोटो : अमर उजाला
बालिका के पड़ोसी के घर के दरवाजे पर निरीक्षण करते एएसपी एसके सिंह व सीओ मौदहा
बालिका के पड़ोसी के घर के दरवाजे पर निरीक्षण करते एएसपी एसके सिंह व सीओ मौदहा - फोटो : अमर उजाला
इसी चारपाई पर सोई थी छात्रा
इसी चारपाई पर सोई थी छात्रा - फोटो : अमर उजाला
इसी चारपाई पर सोई थी छात्रा, बालिका के साथ सोने वाला बालक अनुज
इसी चारपाई पर सोई थी छात्रा, बालिका के साथ सोने वाला बालक अनुज - फोटो : अमर उजाला
घटनास्थल पर एडीएम से बातचीत करते एसपी
घटनास्थल पर एडीएम से बातचीत करते एसपी - फोटो : अमर उजाला
डीआईजी को जानकारी देते एएसपी संतोष सिंह
डीआईजी को जानकारी देते एएसपी संतोष सिंह - फोटो : अमर उजाला
बालिका के घर के बाहर मौजूद नगर पालिका अध्यक्ष, एएसपी व अन्य
बालिका के घर के बाहर मौजूद नगर पालिका अध्यक्ष, एएसपी व अन्य - फोटो : अमर उजाला
घटनास्थल पर डॉग स्क्वायड, पुलिस
घटनास्थल पर डॉग स्क्वायड, पुलिस - फोटो : अमर उजाला
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