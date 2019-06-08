अलीगढ़ के बाद हमीरपुर में मासूम के साथ हैवानियत, दर्द बयां कर रहीं तस्वीरें

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घटनास्थल पर टेपिंग किए गए हिस्से को देखते डीआईजी एके राय व एसपी हेमराज मीना
- फोटो : अमर उजाला
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आक्रोशित ग्रामीणों की पुलिस से हुई नोकझोक
- फोटो : अमर उजाला
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ग्रामीणों का कार्रवाई का आश्वासन देती पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
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बालिका के पड़ोसी के घर के दरवाजे पर निरीक्षण करते एएसपी एसके सिंह व सीओ मौदहा
- फोटो : अमर उजाला
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इसी चारपाई पर सोई थी छात्रा
- फोटो : अमर उजाला
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इसी चारपाई पर सोई थी छात्रा, बालिका के साथ सोने वाला बालक अनुज
- फोटो : अमर उजाला
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घटनास्थल पर एडीएम से बातचीत करते एसपी
- फोटो : अमर उजाला
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डीआईजी को जानकारी देते एएसपी संतोष सिंह
- फोटो : अमर उजाला
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बालिका के घर के बाहर मौजूद नगर पालिका अध्यक्ष, एएसपी व अन्य
- फोटो : अमर उजाला
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घटनास्थल पर डॉग स्क्वायड, पुलिस
- फोटो : अमर उजाला