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Home ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur ›   karwa chauth 2019, know shubh muhurat and puja vidhi

70 साल बाद बना संयोग, रोहिणी नक्षत्र में दिखेगा चंदा, इस मुहूर्त में पूजन से मिलेगा शुभ फल

यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर, Updated Wed, 16 Oct 2019 08:25 PM IST
करवा चौथ 2019
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करवा चौथ 2019 - फोटो : अमर उजाला
पति की दीर्घायु के लिए गुरुवार को करवाचौथ का व्रत रखा जाएगा। ज्योतिषियों की माने तो करवाचौथ की रात करीब 8:20 बजे चंद्रदेव रोहिणी नक्षत्र में उदित होंगे। ऐसा मौका 70 साल बाद आया है। मान्यता है कि रोहिणी चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी है।
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करवा चौथ 2019
करवा चौथ 2019 - फोटो : अमर उजाला
करवा चौथ 2019
करवा चौथ 2019 - फोटो : अमर उजाला
करवा चौथ 2019
करवा चौथ 2019 - फोटो : अमर उजाला
करवा चौथ 2019
करवा चौथ 2019 - फोटो : अमर उजाला
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