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ससुर का कत्ल: करोड़पति बहू इसलिए थी परेशान, 'कातिल' कर्मियों को दिया था ये लालच; विशाल और राजकिशोर का कबूलनामा

Mon, 07 Sep 2026 01:52 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, कानपुर
अमर उजाला नेटवर्क, कानपुर Published by: Sharukh Khan Updated Mon, 07 Sep 2026 01:52 PM IST
सार

कानपुर में दवा कारोबारी की हत्या में गिरफ्तार आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। आरोपियों ने बताया कि दवा कारोबारी की हत्या करोड़पति बहू ने कराई थी। बहू घूमने-फिरने और पार्टी में बंदिशों से परेशान रहती थी। इसके अलावा ससुर द्वारा बेटे-बहू को अन्य कर्मियों की तरह महीने में वेतन दिया जाता था।

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Kanpur Murder Case Wealthy daughter-in-law fed up with restrictions had her father-in-law murdered
Kanpur Murder Case - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
कानपुर के कल्याणपुर के इंदिरानगर स्थित रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट में दवा कारोबारी विनीत मिनोचा (63) की शनिवार देर रात चाकू से नृशंस हत्या कर दी गई। हत्यारों ने कारोबारी पर 26 से ज्यादा वार किए। रविवार तड़के पार्टी से घर लौटे बेटे-बहू को फ्लैट में उनका खून से लथपथ शव मिला। पुलिस को वारदात की सूचना 37 मिनट बाद दी गई। विनीत मिनोचा शहर के पांच बड़े दवा कारोबारियों में गिने जाते थे। 


उनकी बिरहाना रोड पर फार्मा ट्रेडर्स नाम की एक फर्म है। परिवार में उनके बेटे सुब्रत, बहू शालू और छह साल का पोता श्रीजय हैं। उनकी पत्नी पुनीता गाजियाबाद में विवाह परामर्शदाता हैं। वारदात के समय विनीत मिनोचा अपने फ्लैट में अकेले थे। 
Kanpur Murder Case Wealthy daughter-in-law fed up with restrictions had her father-in-law murdered
हत्या के बाद फ्लैट में जांच करती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
शनिवार की रात करीब 9:36 बजे बेटा सुब्रत अपनी पत्नी शालू और बेटे के साथ तिलकनगर स्थित दोस्त के यहां पार्टी में गए थे। रविवार तड़के 4:13 बजे वे घर लौटे। शालू रसोई में पानी लेने गई तो पिता के कमरे से खून रिसता दिखा। दरवाजा खोलने पर विनीत मिनोचा का शव जमीन पर पड़ा मिला।
Kanpur Murder Case Wealthy daughter-in-law fed up with restrictions had her father-in-law murdered
कानपुर में दवा कारोबारी का कत्ल, सोफे पर बैठी गमगीन बहू और अन्य - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
घटना के बाद अपार्टमेंट की गैलरी में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। फुटेज में कारोबारी का पूर्व कर्मचारी विशाल गौतम और उसका साथी राजकिशोर फ्लैट में घुसते और निकलते दिखाई दिए। पुलिस ने रविवार की देर रात दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुई। मुठभेड़ में दोनों के पैर में पुलिस की गोली लगी।
 
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Kanpur Murder Case Wealthy daughter-in-law fed up with restrictions had her father-in-law murdered
कानपुर में दवा कारोबारी का कत्ल, मौके पर पहुंची पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
आरोपियों ने किया बड़ा खुलासा
पूछताछ में हत्यारोपियों विशाल गौतम और राजकिशोर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने कारोबारी की बहू शालू के कहने पर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अब हत्या की असली वजह का पता लगाने में जुटी है। इस मामले में पुलिस गहनता से जांच कर रही है। पुलिस आयुक्त बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की।
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दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
... तो करोड़पति बहू बंदिशों से थी तंग
करोड़पति कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या करने वाले दोनों आरोपियों ने सीधे बहू के कहने पर हत्या करने की बात कही तो पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए। वरिष्ठ पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बहू से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि भले ही वह करोड़पति खानदान की बहू है लेकिन उन्हें व उनके पति पर काफी बंदिशें थीं। घूमने-फिरने, पार्टी करने पर भी टोकाटाकी होती थी। 
 
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