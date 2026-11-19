मध्य प्रदेश के खंडवा में मानसिंह मिल क्षेत्र की दरगाह हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। मंगलवार देर शाम दरगाह को जेसीबी से हटाए जाने के दौरान हुए हंगामे और शहर काजी की सिटी मजिस्ट्रेट से तीखी बहस के बाद अब मुस्लिम समाज के नेता भी खुलकर सामने आ रहे हैं। बुधवार रात कहारवाड़ी क्षेत्र के पार्षद अशफाक सीगड़ ने शहर काजी का समर्थन करते हुए हिंदूवादी नेता रवि अवहाड़ और अनीश अर्झरे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दोनों नेताओं पर शहर का माहौल बिगाड़ने और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप लगाए। साथ ही प्रशासन से उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।

पार्षद अशफाक सीगड़ ने कहा कि शहर काजी केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे मुस्लिम समाज के रहनुमा और कौम की आवाज हैं। उनके मान-सम्मान के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने मामले में सख्त कार्रवाई नहीं की तो मुस्लिम समाज बड़ा जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।

बिना सूचना बुलडोजर चलाने पर प्रशासन को घेरा

दरअसल, खंडवा के मानसिंह मिल क्षेत्र में मास्टर प्लान के तहत एक दरगाह को हटाए जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। पार्षद अशफाक सीगड़ ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक विशेष समुदाय के धार्मिक स्थल को हटाने के लिए मुस्लिम समाज के किसी जिम्मेदार नेता या शहर काजी को सूचना नहीं दी गई।

उन्होंने कहा कि बिना सूचना बुलडोजर चलाने से शहर की शांति व्यवस्था बिगड़ सकती थी। ऐसे में दरगाह हटाने की कार्रवाई के दौरान शहर काजी का मौके पर पहुंचना बिल्कुल उचित था। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल को लेकर समाज की भावनाएं जुड़ी होती हैं और शहर काजी ने मौके पर पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी निभाई।

रवि अवहाड़ और अनीश अर्झरे पर लगाए गंभीर आरोप

पार्षद अशफाक सीगड़ ने रवि अवहाड़ पर निशाना साधते हुए कहा कि वे न तो उस वार्ड के निवासी हैं और न ही दरगाह हटाने के मामले से उनका कोई लेना-देना था। उन्होंने आरोप लगाया कि रवि अवहाड़ पर पहले दंगे भड़काने और धारा 307 जैसे गंभीर मामलों में केस दर्ज रहे हैं और वे जेल भी जा चुके हैं। ऐसे में उन्हें मौके पर किसने बुलाया और वहां पहुंचकर हंगामा करने के पीछे क्या मंशा थी, इसकी जांच होनी चाहिए।

वहीं, अनीश अर्झरे को लेकर पार्षद ने आरोप लगाया कि वे पिछले कई वर्षों से सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से शहर काजी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियां करते रहे हैं। सीगड़ ने उन पर धार्मिक आयोजनों और चल समारोहों के दौरान धार्मिक भावनाएं भड़काने का भी आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि पूर्व में सीएसपी कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के सामने मुस्लिम समाज के खिलाफ कथित विवादित बयान देने के मामले में आवेदन दिया गया था, लेकिन चार-पांच साल बीतने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा कहारवाड़ी की मोती मस्जिद के सामने काल्पनिक तीर चलाने और सांसद के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के मामलों का भी उन्होंने जिक्र किया।

शहर काजी पर अभद्रता के आरोपों को किया खारिज

शहर काजी पर सिटी मजिस्ट्रेट से अभद्रता करने के आरोपों को पार्षद अशफाक सीगड़ ने खारिज किया। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम का वीडियो देखा जा सकता है। उनके मुताबिक, शहर काजी ने कहीं भी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। यह प्रशासन और मुस्लिम समाज की भावनाओं से जुड़ा मामला था, जिसे आपसी बातचीत से सुलझाया जा रहा था।

सीगड़ ने आरोप लगाया कि कुछ छुटभैया नेताओं ने मौके पर पहुंचकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि बाद में शासन-प्रशासन ने ही ऐसे लोगों को मौके से हटाया।

प्रशासन को चेतावनी, कार्रवाई नहीं हुई तो होगा आंदोलन

पार्षद अशफाक सीगड़ ने प्रशासन से मांग की कि शहर में मतभेद और बंटवारे की राजनीति करने वाले लोगों को चिन्हित किया जाए। उनके पुराने मामलों की समीक्षा कर कठोर कार्रवाई की जाए।

उन्होंने दो टूक कहा कि शहर काजी के मान-सम्मान से खिलवाड़ पूरे मुस्लिम समाज के सम्मान से खिलवाड़ है। यदि प्रशासन ने इस मामले में सख्त कदम नहीं उठाए तो आने वाले दिनों में मुस्लिम समाज बड़ा जन आंदोलन करेगा।