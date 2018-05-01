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अस्सी वर्षीय वृद्धा से युवक ने किया दुष्कर्म, बेहोश होने के बाद रुपये और गहने भी ले गया
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर , Updated Tue, 01 May 2018 07:07 PM IST
यूपी के हमीरपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने अाया है। यहां एक युवक ने अस्सी साल की वृद्घा के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के बेहोश होने पर आरोपी युवक उसकी पायल, लॉकेट व बक्से में रखे पांच हजार रुपये लेकर गायब हो गया।
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