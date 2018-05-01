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पति से फाेन पर बात करते-करते फांसी पर झूल गई नवविवाहिता, अाठ दिन पहले हुई थी शादी
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर , Updated Tue, 01 May 2018 08:35 PM IST
यूपी के फर्रुखाबाद जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने अाया है। यहां शादी के आठ दिन बाद चौथी पर विदा होकर घर आई नवविवाहिता ने बुधवार रात कमरे में पंखे के कुंडे से दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगाकर जान दे दी।
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