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अतीक के बेटे अबान की मौत पर नया खुलासा: 130 KM रफ्तार, दस फीट उछली, फिर दाएं पहिये पर गिरी कार; ये सवाल बाकी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
Published by: Sharukh Khan
Updated Wed, 26 Aug 2026 08:53 AM IST
सार
यूपी के झांसी में माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की कार हादसे में हुई मौत पर नई जानकारी सामने आई है। अबान की कार हाईवे पर 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। हादसे में क्षतिग्रस्त हुई कार की तकनीकी जांच कराई गई है। रिपोर्ट में भी हादसे की पुष्टि हुई है।
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Atiq Ahmed Son Death
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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झांसी में माफिया अतीक अहमद के बेटे की सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में एक और नया खुलासा हुआ है। जानकारी सामने आई है कि अबान की कार हादसे से पहले करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। इसका खुलासा हादसे के बाद तकनीकी जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट में हुआ है।
तकनीकी जांच कमेटी ने हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार का मुआयना किया, उसके बाद यह रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट से हादसे की तो पुष्टि होती है लेकिन, इसके पीछे की वजह साफ नहीं हो सकी हालांकि दुर्घटना के हालत को देखते हुए चालक को झपकी आने की संभावना जताई जा रही है। जांच रिपोर्ट लखनऊ आला पुलिस अफसरों को भी भेजी गई है।
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Jhansi Accident
- फोटो : AI/अमर उजाला
छह अगस्त की सुबह प्रयागराज से झांसी आते समय झांसी-कानपुर हाईवे पर पूंछ थाना क्षेत्र के खिल्ली गांव के पास अबान की कार हाईवे की सुरक्षा दीवार से जा भिड़ी थी। हादसे के बाद तकनीकी जांच के लिए परिवहन विभाग के आरआई राघव कुमार एवं एमटी (तकनीकी) प्रभारी शिव कुमार की अगुवाई में टीम बनाई गई।
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सड़क से नीचे उतरी अबान की कार
- फोटो : वीडियो ग्रैब
जांच के दौरान टीम ने कार के ब्रेकिंग सिस्टम, स्टीयरिंग, सस्पेंशन, पहिये, व्हील अलाइनमेंट, वाहन की बॉडी का क्रश पैटर्न, पैसेंजर कंपार्टमेंट, एयरबैग और सीट-बेल्ट सिस्टम की जांच की। जांच में यह भी देखा गया कि हादसे से पहले कार में कोई यांत्रिक खराबी तो नहीं थी।
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डिवाइडर से टकराकर हवा में उछली अबान की कार
- फोटो : वीडियो ग्रैब
कठोर दीवार से टकराने के बाद पीछे की सीट तक धंसा
अबान की कार में बायां फ्रंट हिस्सा कंक्रीट की कठोर दीवार से टकराने के बाद पीछे की सीट तक धंस गया था। हादसे के बाद कार का हाल देखकर यह पता चला कि उस समय उसकी रफ्तार 130 किलोमीटर के करीब थी। इसी रफ्तार में कार सीधे कंक्रीट की मजबूत सुरक्षा दीवार से जा टकराई।
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हादसे में क्षतिग्रस्त कार
- फोटो : हादसे में क्षतिग्रस्त कार
टक्कर की वजह से स्टीयरिंग से पहियों को नियंत्रित करने वाला टाई-रॉड क्षतिग्रस्त हो गया। एयरबैग भी अबान की जान नहीं बचा सका। क्षेत्राधिकारी (मोंठ) सुनील शर्मा का कहना है कि तकनीकी टीम के सदस्यों ने आकर कार का परीक्षण किया था। उनकी जांच रिपोर्ट शासन को भी भेजी गई है।
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