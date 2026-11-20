उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले, अमर उजाला की टीम 'सत्ता का संग्राम' अभियान के तहत जमीनी हकीकत जानने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है। भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा में टीम ने जनता से कानून-व्यवस्था, रोजगार, व्यापार सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं जैसे मुद्दों पर बात की।





ज्ञानपुर की महिलाओं ने बताया महिला सुरक्षा की कैसी है तस्वीर?

अमर उजाला डॉट कॉम की टीम ने भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट पर महिलाओं से बात की। महिलाओं ने पिछले 10 साल में हुए बदलाव और आगामी चुनाव के मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने भाजपा सरकार के कार्यों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की। महिलाओं ने बताया कि वर्तमान सरकार में वे खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं। वे दिन या रात किसी भी समय बेझिझक कहीं भी जा सकती हैं। नीलम दुबे ने कहा कि पहले महिला प्रधानों के पति काम संभालते थे, लेकिन अब महिलाएं खुद अपना कार्य करती हैं। अनुभा श्रीवास्तव ने ज्ञानपुर में सड़कों सहित बहुत विकास होने की बात कही। संध्या मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग में गर्भवती महिलाओं के लिए मिली सुविधाओं का उल्लेख किया। उन्होंने अल्ट्रासाउंड और समय पर डॉक्टरों की उपलब्धता को महत्वपूर्ण बताया। सुषमा मालवीय ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बदलाव की बात कही। मनीषा अंबष्ट ने भाजपा सरकार की योजनाओं को पिछली सरकारों से बेहतर बताया।



अमर उजाला डॉट कॉम की टीम ने भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट पर महिलाओं से बात की। महिलाओं ने पिछले 10 साल में हुए बदलाव और आगामी चुनाव के मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने भाजपा सरकार के कार्यों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की। महिलाओं ने बताया कि वर्तमान सरकार में वे खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं। वे दिन या रात किसी भी समय बेझिझक कहीं भी जा सकती हैं। नीलम दुबे ने कहा कि पहले महिला प्रधानों के पति काम संभालते थे, लेकिन अब महिलाएं खुद अपना कार्य करती हैं। अनुभा श्रीवास्तव ने ज्ञानपुर में सड़कों सहित बहुत विकास होने की बात कही। संध्या मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग में गर्भवती महिलाओं के लिए मिली सुविधाओं का उल्लेख किया। उन्होंने अल्ट्रासाउंड और समय पर डॉक्टरों की उपलब्धता को महत्वपूर्ण बताया। सुषमा मालवीय ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बदलाव की बात कही। मनीषा अंबष्ट ने भाजपा सरकार की योजनाओं को पिछली सरकारों से बेहतर बताया।



ज्ञानपुर के व्यापारी कितने खुशहाल?

टीम ने भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट पर व्यापारियों से बात की। व्यापारियों ने पिछले 10 साल में हुए विकास और आगामी चुनाव के मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने भाजपा सरकार के कार्यों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की। जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल घनश्याम दास गुप्ता ने बताया कि विधानसभा और नगर पंचायत ज्ञानपुर में बहुत विकास हुआ है। ज्ञानपुर को विश्वविद्यालय मिले हैं और ज्ञान सरोवर का सुंदरीकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि माफियाओं से राहत मिली है और गुंडे, लुच्चे, फंगे पर पूरी तरह विराम लग गया है। छोटे रेहड़ी-पटरी वालों को 15,000 से 25,000 रुपये तक का ऋण मिल रहा है। गोपीगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष कांत जायसवाल ने कहा कि योगी सरकार में विकास दर विकास हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री के व्यापारियों, महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए किए गए कार्यों की प्रशंसा की। ज्ञानपुर व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष रंजीत गुप्ता ने विधायक विपुल दुबे द्वारा कराए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कुनिया और रामपुर घाट पर दो पक्के पुलों के निर्माण को ऐतिहासिक बताया। व्यापारियों ने ज्ञानपुर में महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने गंगा पर रामपुर और डेंगरपुर में दो पुलों के निर्माण की सराहना की। यह 70 साल पुरानी मांग थी, जो अब पूरी हुई है। व्यापारियों ने नगर पंचायत को नगरपालिका बनाने की मांग का भी समर्थन किया।



टीम ने भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट पर व्यापारियों से बात की। व्यापारियों ने पिछले 10 साल में हुए विकास और आगामी चुनाव के मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने भाजपा सरकार के कार्यों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की। जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल घनश्याम दास गुप्ता ने बताया कि विधानसभा और नगर पंचायत ज्ञानपुर में बहुत विकास हुआ है। ज्ञानपुर को विश्वविद्यालय मिले हैं और ज्ञान सरोवर का सुंदरीकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि माफियाओं से राहत मिली है और गुंडे, लुच्चे, फंगे पर पूरी तरह विराम लग गया है। छोटे रेहड़ी-पटरी वालों को 15,000 से 25,000 रुपये तक का ऋण मिल रहा है। गोपीगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष कांत जायसवाल ने कहा कि योगी सरकार में विकास दर विकास हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री के व्यापारियों, महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए किए गए कार्यों की प्रशंसा की। ज्ञानपुर व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष रंजीत गुप्ता ने विधायक विपुल दुबे द्वारा कराए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कुनिया और रामपुर घाट पर दो पक्के पुलों के निर्माण को ऐतिहासिक बताया। व्यापारियों ने ज्ञानपुर में महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने गंगा पर रामपुर और डेंगरपुर में दो पुलों के निर्माण की सराहना की। यह 70 साल पुरानी मांग थी, जो अब पूरी हुई है। व्यापारियों ने नगर पंचायत को नगरपालिका बनाने की मांग का भी समर्थन किया।



भदोही जिले की ज्ञानपुर में युवाओं के क्या हैं मुद्दे?

ज्ञानपुर विधानसभा सीट पर युवाओं से बात की। युवाओं ने बदलावों और आगामी चुनाव के मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की। युवाओं ने बताया कि क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। मोहित मिश्रा और अभिनव कुमार सैनी ने महाविद्यालय के विश्वविद्यालय बनने को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने सड़कों के निर्माण, बिजली की बेहतर आपूर्ति और कालीन नगरी भदोही में एक्सपो मार्ट जैसे विकास कार्यों का उल्लेख किया। दीक्षा तिवारी ने मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने की बात कही। युवाओं ने कानून व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार देखा। गोपीगंज मार्केट में पहले होने वाली लूट और चोरी की घटनाओं में कमी आई है। उनका मानना है कि सरकार का काम लगभग सही चल रहा है और उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। युवा शांति व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। दीक्षा तिवारी और श्रेया स्वर्णकार ने बताया कि विश्वविद्यालय बनने से शिक्षा का स्तर सुधरा है। अब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। लड़कियों के लिए सुरक्षा में काफी सुधार हुआ है। कॉलेज में पुलिस अधिकारी सुरक्षा संबंधी जानकारी देते हैं और हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताते हैं। रिया ने भी लड़कियों की सुरक्षा को एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बताया।



ज्ञानपुर विधानसभा सीट पर युवाओं से बात की। युवाओं ने बदलावों और आगामी चुनाव के मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की। युवाओं ने बताया कि क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। मोहित मिश्रा और अभिनव कुमार सैनी ने महाविद्यालय के विश्वविद्यालय बनने को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने सड़कों के निर्माण, बिजली की बेहतर आपूर्ति और कालीन नगरी भदोही में एक्सपो मार्ट जैसे विकास कार्यों का उल्लेख किया। दीक्षा तिवारी ने मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने की बात कही। युवाओं ने कानून व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार देखा। गोपीगंज मार्केट में पहले होने वाली लूट और चोरी की घटनाओं में कमी आई है। उनका मानना है कि सरकार का काम लगभग सही चल रहा है और उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। युवा शांति व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। दीक्षा तिवारी और श्रेया स्वर्णकार ने बताया कि विश्वविद्यालय बनने से शिक्षा का स्तर सुधरा है। अब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। लड़कियों के लिए सुरक्षा में काफी सुधार हुआ है। कॉलेज में पुलिस अधिकारी सुरक्षा संबंधी जानकारी देते हैं और हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताते हैं। रिया ने भी लड़कियों की सुरक्षा को एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बताया।



किसानों को योगी सरकार की कितनी सरकारी योजनाओं का लाभ?

सत्ता का संग्राम के तहत भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट पर किसानों से बात की। उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की। किसानों ने बताया कि क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। शिव कुमार दुबे और फूलचंद मौर्य ने किसान सम्मान निधि, खाद-बीज की समय पर उपलब्धता और बिजली-पानी की बेहतर व्यवस्था का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पहले बिजली कम आती थी और खाद-बीज नहीं मिलते थे। अब 24 घंटे बिजली मिल रही है। आवास, शौचालय और राशन जैसी सुविधाएं भी गरीबों को मिल रही हैं। किसानों ने कानून व्यवस्था में बड़े सुधार की बात कही। शिवशंकर दुबे और राजेश दुबे ने 'गुंडा राज' खत्म होने और अपराधियों के डरने पर संतोष व्यक्त किया। उनका मानना है कि अब रात में भी कहीं भी जाने में कोई खतरा नहीं है। कैलाशनाथ उपाध्याय ने शिक्षा में सुधार और नकल रोकने के प्रयासों की भी सराहना की। किसानों ने बताया कि वृद्धा पेंशन भी नियमित रूप से मिल रही है।



सत्ता का संग्राम के तहत भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट पर किसानों से बात की। उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की। किसानों ने बताया कि क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। शिव कुमार दुबे और फूलचंद मौर्य ने किसान सम्मान निधि, खाद-बीज की समय पर उपलब्धता और बिजली-पानी की बेहतर व्यवस्था का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पहले बिजली कम आती थी और खाद-बीज नहीं मिलते थे। अब 24 घंटे बिजली मिल रही है। आवास, शौचालय और राशन जैसी सुविधाएं भी गरीबों को मिल रही हैं। किसानों ने कानून व्यवस्था में बड़े सुधार की बात कही। शिवशंकर दुबे और राजेश दुबे ने 'गुंडा राज' खत्म होने और अपराधियों के डरने पर संतोष व्यक्त किया। उनका मानना है कि अब रात में भी कहीं भी जाने में कोई खतरा नहीं है। कैलाशनाथ उपाध्याय ने शिक्षा में सुधार और नकल रोकने के प्रयासों की भी सराहना की। किसानों ने बताया कि वृद्धा पेंशन भी नियमित रूप से मिल रही है।



किन मुद्दों पर वोट करेगी ज्ञानपुर की जनता?

टीम ने भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट पर विभिन्न वर्गों के लोगों से बात की। लोगों ने पिछले 10-18 साल में हुए बदलावों और आगामी चुनाव के मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने भाजपा सरकार के कार्यों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की। युवाओं ने बताया कि मजदूर अब जिले में ही व्यवसाय कर रहे हैं, जिससे पलायन घटा है। जिला उद्योग से युवाओं को 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का ऋण मिल रहा है। व्यापार मंडल के महामंत्री आनंद सोनी ने कहा कि योगी सरकार में व्यापारी बढ़ रहा है, जो पहले डरता था। सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है, जिससे माल ढुलाई आसान हुई है। किसानों ने बताया कि बिजली 24 घंटे आ रही है और मुफ्त सिंचाई बिजली मिल रही है। उन्हें किसान सम्मान निधि भी मिल रही है और धान का मूल्य 1000 रुपये से बढ़कर 2400 रुपये हो गया है। मंडियों में धान बेचने पर अगले दिन ही ऑनलाइन भुगतान हो रहा है, जो पहले देर से मिलता था। अधिकांश लोगों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और सपा के लिए ज्ञानपुर में कोई गुंजाइश नहीं है। लोगों ने योगी जी के काम को बहुत बढ़िया बताया। जनप्रतिनिधियों द्वारा सड़क, नाली और व्यक्तिगत समस्याओं पर भी अच्छा काम किया जा रहा है। भदोही में 2017 में भाजपा जीती थी, 2022 में परिवर्तन हुआ था, लेकिन इस बार भाजपा सरकार ही आएगी, ऐसा लोगों का विश्वास है।



टीम ने भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट पर विभिन्न वर्गों के लोगों से बात की। लोगों ने पिछले 10-18 साल में हुए बदलावों और आगामी चुनाव के मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने भाजपा सरकार के कार्यों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की। युवाओं ने बताया कि मजदूर अब जिले में ही व्यवसाय कर रहे हैं, जिससे पलायन घटा है। जिला उद्योग से युवाओं को 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का ऋण मिल रहा है। व्यापार मंडल के महामंत्री आनंद सोनी ने कहा कि योगी सरकार में व्यापारी बढ़ रहा है, जो पहले डरता था। सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है, जिससे माल ढुलाई आसान हुई है। किसानों ने बताया कि बिजली 24 घंटे आ रही है और मुफ्त सिंचाई बिजली मिल रही है। उन्हें किसान सम्मान निधि भी मिल रही है और धान का मूल्य 1000 रुपये से बढ़कर 2400 रुपये हो गया है। मंडियों में धान बेचने पर अगले दिन ही ऑनलाइन भुगतान हो रहा है, जो पहले देर से मिलता था। अधिकांश लोगों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और सपा के लिए ज्ञानपुर में कोई गुंजाइश नहीं है। लोगों ने योगी जी के काम को बहुत बढ़िया बताया। जनप्रतिनिधियों द्वारा सड़क, नाली और व्यक्तिगत समस्याओं पर भी अच्छा काम किया जा रहा है। भदोही में 2017 में भाजपा जीती थी, 2022 में परिवर्तन हुआ था, लेकिन इस बार भाजपा सरकार ही आएगी, ऐसा लोगों का विश्वास है।