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साइको किलरः शव दफनाने के बाद उस पर पौधा लगाता था, 19 की उम्र में की पहली हत्या, मां को मारने में नहीं कांपे हाथ

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैनपुरी, Updated Wed, 28 Oct 2020 11:53 AM IST
महिला का फाइल फोटो और हत्यारोपी
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महिला का फाइल फोटो और हत्यारोपी - फोटो : अमर उजाला
मैनपुरी जनपद के किशनी में महिला की हत्या के आरोप में पकड़ा गया युवक पुलिस के अनुसार साइको किलर है। वह अब तक अपनी मां सहित सात लोगों की हत्या कर चुका है। उसने सबसे पहले हत्या 19 वर्ष की उम्र में की थी। हत्या करने के बाद शव को दफनाकर वह उस जगह पौधा लगा दिया करता था।

 
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