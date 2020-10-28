साइको किलरः शव दफनाने के बाद उस पर पौधा लगाता था, 19 की उम्र में की पहली हत्या, मां को मारने में नहीं कांपे हाथ

{"_id":"5f990b9e37056542531dc985","slug":"psycho-killer-bruatlly-murdered-accepted-mother-killing","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0938\u093e\u0907\u0915\u094b \u0915\u093f\u0932\u0930\u0903 \u0936\u0935 \u0926\u092b\u0928\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0909\u0938 \u092a\u0930 \u092a\u094c\u0927\u093e \u0932\u0917\u093e\u0924\u093e \u0925\u093e, 19 \u0915\u0940 \u0909\u092e\u094d\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0940 \u092a\u0939\u0932\u0940 \u0939\u0924\u094d\u092f\u093e, \u092e\u093e\u0902 \u0915\u094b \u092e\u093e\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0915\u093e\u0902\u092a\u0947 \u0939\u093e\u0925","category":{"title":"Crime","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093e\u0907\u092e","slug":"crime"}}
महिला का फाइल फोटो और हत्यारोपी
- फोटो : अमर उजाला
{"_id":"5f990b9e37056542531dc985","slug":"psycho-killer-bruatlly-murdered-accepted-mother-killing","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0938\u093e\u0907\u0915\u094b \u0915\u093f\u0932\u0930\u0903 \u0936\u0935 \u0926\u092b\u0928\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0909\u0938 \u092a\u0930 \u092a\u094c\u0927\u093e \u0932\u0917\u093e\u0924\u093e \u0925\u093e, 19 \u0915\u0940 \u0909\u092e\u094d\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0940 \u092a\u0939\u0932\u0940 \u0939\u0924\u094d\u092f\u093e, \u092e\u093e\u0902 \u0915\u094b \u092e\u093e\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0915\u093e\u0902\u092a\u0947 \u0939\u093e\u0925","category":{"title":"Crime","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093e\u0907\u092e","slug":"crime"}}
हत्यारोपी मामा-भांजे
- फोटो : अमर उजाला
{"_id":"5f990b9e37056542531dc985","slug":"psycho-killer-bruatlly-murdered-accepted-mother-killing","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0938\u093e\u0907\u0915\u094b \u0915\u093f\u0932\u0930\u0903 \u0936\u0935 \u0926\u092b\u0928\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0909\u0938 \u092a\u0930 \u092a\u094c\u0927\u093e \u0932\u0917\u093e\u0924\u093e \u0925\u093e, 19 \u0915\u0940 \u0909\u092e\u094d\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0940 \u092a\u0939\u0932\u0940 \u0939\u0924\u094d\u092f\u093e, \u092e\u093e\u0902 \u0915\u094b \u092e\u093e\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0915\u093e\u0902\u092a\u0947 \u0939\u093e\u0925","category":{"title":"Crime","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093e\u0907\u092e","slug":"crime"}}
महिला का फाइल फोटो और हत्यारोपी
- फोटो : अमर उजाला
{"_id":"5f990b9e37056542531dc985","slug":"psycho-killer-bruatlly-murdered-accepted-mother-killing","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0938\u093e\u0907\u0915\u094b \u0915\u093f\u0932\u0930\u0903 \u0936\u0935 \u0926\u092b\u0928\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0909\u0938 \u092a\u0930 \u092a\u094c\u0927\u093e \u0932\u0917\u093e\u0924\u093e \u0925\u093e, 19 \u0915\u0940 \u0909\u092e\u094d\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0940 \u092a\u0939\u0932\u0940 \u0939\u0924\u094d\u092f\u093e, \u092e\u093e\u0902 \u0915\u094b \u092e\u093e\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0915\u093e\u0902\u092a\u0947 \u0939\u093e\u0925","category":{"title":"Crime","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093e\u0907\u092e","slug":"crime"}}
पकड़े गए आरोपियों की जानकारी देते एसपी मैनपुरी
- फोटो : अमर उजाला
{"_id":"5f990b9e37056542531dc985","slug":"psycho-killer-bruatlly-murdered-accepted-mother-killing","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0938\u093e\u0907\u0915\u094b \u0915\u093f\u0932\u0930\u0903 \u0936\u0935 \u0926\u092b\u0928\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0909\u0938 \u092a\u0930 \u092a\u094c\u0927\u093e \u0932\u0917\u093e\u0924\u093e \u0925\u093e, 19 \u0915\u0940 \u0909\u092e\u094d\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0940 \u092a\u0939\u0932\u0940 \u0939\u0924\u094d\u092f\u093e, \u092e\u093e\u0902 \u0915\u094b \u092e\u093e\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0915\u093e\u0902\u092a\u0947 \u0939\u093e\u0925","category":{"title":"Crime","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093e\u0907\u092e","slug":"crime"}}
पकड़े गए आरोपियों के बारे में जानकारी देते एसपी मैनपुरी
- फोटो : अमर उजाला
{"_id":"5f990b9e37056542531dc985","slug":"psycho-killer-bruatlly-murdered-accepted-mother-killing","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0938\u093e\u0907\u0915\u094b \u0915\u093f\u0932\u0930\u0903 \u0936\u0935 \u0926\u092b\u0928\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0909\u0938 \u092a\u0930 \u092a\u094c\u0927\u093e \u0932\u0917\u093e\u0924\u093e \u0925\u093e, 19 \u0915\u0940 \u0909\u092e\u094d\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0940 \u092a\u0939\u0932\u0940 \u0939\u0924\u094d\u092f\u093e, \u092e\u093e\u0902 \u0915\u094b \u092e\u093e\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0915\u093e\u0902\u092a\u0947 \u0939\u093e\u0925","category":{"title":"Crime","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093e\u0907\u092e","slug":"crime"}}
प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला