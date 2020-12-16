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आगरा बैंक डकैती: आर्यावर्त बैंक में इसी तरह डाला था डाका, कैश लूट के बाद सीसीटीवी डीवीआर ले गए थे बदमाश

न्यूज डेस्क, अमर उजाला,आगरा, Updated Wed, 16 Dec 2020 09:06 AM IST
आगरा बैंक डकैती कांड: वारदात से सहमी बैंक मैनेजर
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आगरा बैंक डकैती कांड: वारदात से सहमी बैंक मैनेजर - फोटो : अमर उजाला
आगरा के आंवलखेड़ा में इसी साल 29 जनवरी ठीक ऐसे ही लूटपाट की गई थी जैसे अब सदर के इंडियन ओवरसीज बैंक में की गई है। तब भी बदमाश बैंक के सीसीटीवी की डीवीआर साथ ले गए थे। इस बार भी ले गए हैं। तब भी बाइक पर आए थे, इस बार भी बाइक पर आए। पुलिस उस गिरोह के बारे में भी पड़ताल कर रही है।
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आगरा बैंक डकैती कांड: वारदात से सहमी बैंक मैनेजर
आगरा बैंक डकैती कांड: वारदात से सहमी बैंक मैनेजर - फोटो : अमर उजाला
आगरा बैंक डकैती कांड: घटनास्थल पर जांच करते पुलिस अधिकारी
आगरा बैंक डकैती कांड: घटनास्थल पर जांच करते पुलिस अधिकारी - फोटो : अमर उजाला
बैंक के बाहर खड़े पुलिसकर्मी
बैंक के बाहर खड़े पुलिसकर्मी - फोटो : अमर उजाला
आर्यावर्त बैंक
आर्यावर्त बैंक - फोटो : अमर उजाला
आगरा बैंक डकैती कांड: वारदात से सहमी बैंक मैनेजर
आगरा बैंक डकैती कांड: वारदात से सहमी बैंक मैनेजर - फोटो : अमर उजाला
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