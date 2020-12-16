आगरा बैंक डकैती: आर्यावर्त बैंक में इसी तरह डाला था डाका, कैश लूट के बाद सीसीटीवी डीवीआर ले गए थे बदमाश

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आगरा बैंक डकैती कांड: वारदात से सहमी बैंक मैनेजर
- फोटो : अमर उजाला
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आगरा बैंक डकैती कांड: घटनास्थल पर जांच करते पुलिस अधिकारी
- फोटो : अमर उजाला
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बैंक के बाहर खड़े पुलिसकर्मी
- फोटो : अमर उजाला
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आर्यावर्त बैंक
- फोटो : अमर उजाला
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आगरा बैंक डकैती कांड: वारदात से सहमी बैंक मैनेजर
- फोटो : अमर उजाला