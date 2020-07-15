शहर चुनें
विज्ञापन
विज्ञापन
Home ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Agra ›   Commercial Surrogacy Case Noida Doctor Master Mind Crime News

कोख के सौदागर: एजेंट राहुल के खुलासे ने पुलिस को चौंकाया, नेपाल की अस्मिता के पति की खुली 'हकीकत'

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा, Updated Thu, 16 Jul 2020 02:42 AM IST
नेपाल की अस्मिता
1 of 9
नेपाल की अस्मिता - फोटो : अमर उजाला
कोख के सौदागर गैंग का मास्टरमाइंड नोएडा का डॉक्टर विष्णुकांत है। वह नेपाल की रहने वाली अस्मिता का पति है। डॉ. विष्णुकांत 12 साल से सरोगेसी, अंडाणु और शुक्राणु खरीदने का धंधा कर रहा है। तीन साल से अवैध तरीके से इस कार्य में लगा है। अस्मिता पति का साथ देती है। वह भी नोएडा में रह रही है। एजेंट आनंद राहुल सारस्वत ने पुलिस कस्टडी रिमांड में की गई पूछताछ में खुलासा किया है। पुलिस ने डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी, लेकिन वह पहले ही पत्नी सहित फरार हो चुका है। 
 
अगली स्लाइड देखें
विज्ञापन
UPSEE 2020- सात दिन की फ्री मास्टर क्लास से होगी UPSEE की पक्की तैयारी
Click Here
विज्ञापन
surrogate mothers commercial surrogacy surrogacy crime news

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

Recommended

नेपाल की रहने वाली है अस्मिता
Agra

कोख के सौदागर: अस्मिता का 'काला चिट्ठा' खोलेगा एजेंट, रिमांड पर सिलीगुड़ी ले जाएगी पुलिस

11 जुलाई 2020

kanpur encounter
Kanpur

अटक गई नवविवाहिता खुशी की रिहाई, बिकरू कांड रचने की साजिश में गई थी जेल

16 जुलाई 2020

विज्ञापन
Mafia Review: माफिया ने ZEE5 को इस वीकएंड दिलाई मुकाबले में बढ़त, अनदेखी और ब्रीद 2 से आगे निकली
Zee5 movie review

Mafia Review: माफिया ने ZEE5 को इस वीकएंड दिलाई मुकाबले में बढ़त, अनदेखी और ब्रीद 2 से आगे निकली
प्रभात मिश्रा एनकाउंटर
Kanpur

मुठभेड़ में पुलिस ने जिस नाबालिग प्रभात मिश्रा के सीने में मारी थी दो गोली उसके हाईस्कूल में आए थे इतने नंबर

16 जुलाई 2020

Kanpur encounter
Kanpur

कानपुर एनकाउंटर: सामने आया वो शख्स जिसकी शिकायत पर विकास दुबे को पकड़ने गई थी पुलिस, किया चौंकाने वाला खुलासा

16 जुलाई 2020

आज ही बनवाएं फ्री जन्मकुंडली और जाने जीवन की समस्याओं के स्पष्ट निवारण
Puja

आज ही बनवाएं फ्री जन्मकुंडली और जाने जीवन की समस्याओं के स्पष्ट निवारण
kanpur encounter: Ten dreaded companions of Vikas Dubey still absconding
Kanpur

विकास दुबे के दस खूंखार साथी अब भी फरार, दिल्ली-हरियाणा में तलाश

16 जुलाई 2020

विज्ञापन
विज्ञापन

Related

उज्ज नदी का 90 फीसदी पानी जम्मू-कश्मीर में रहेगा
Jammu

पाकिस्तान पर एक और 'सर्जिकल स्ट्राइक' करने के लिए जन-सुनवाई आज , इस परियोजना से तबाह होगा पाक

16 जुलाई 2020

परिजनों के बयान दर्ज करती पुलिस।
Chandigarh

तस्वीरें: बदले की आग में शुरू हुआ 'रिश्तों' का कत्ल, अब तक पांच हत्याएं, पढ़ें- खौफनाक कहानी

16 जुलाई 2020

Mafia Review: माफिया ने ZEE5 को इस वीकएंड दिलाई मुकाबले में बढ़त, अनदेखी और ब्रीद 2 से आगे निकली
Zee5 movie review

Mafia Review: माफिया ने ZEE5 को इस वीकएंड दिलाई मुकाबले में बढ़त, अनदेखी और ब्रीद 2 से आगे निकली
विज्ञापन
meerut news, road jam
Meerut

सेवादार की हत्या का मामला: तीन घंटे चला बखेड़ा, दरोगा ने युवक का लाठी मारकर सिर फोड़ा, एसओ लाइन हाजिर 

15 जुलाई 2020

सीबीएसई दसवीं का रिजल्ट घोषित होने के बाद प्रसन्नचित छात्र-छात्राएं।
Varanasi

सीबीएसई 10वीं : होनहारों की मेहनत रंग लाई, वाराणसी, आजमगढ़ और विंध्य मंडल में मेधावियों का शानदार प्रदर्शन

15 जुलाई 2020

आज ही बनवाएं फ्री जन्मकुंडली और जाने जीवन की समस्याओं के स्पष्ट निवारण
Puja

आज ही बनवाएं फ्री जन्मकुंडली और जाने जीवन की समस्याओं के स्पष्ट निवारण
Dehradun House collapse Incident: Sameer Told Story of Horrible Night which Killed Four People
Dehradun

देहरादून: हादसे में बचे समीर ने बताई काली रात की दर्दनाक कहानी, बोले- सब मलबे में दबे थे, बस सन्नाटा था...

15 जुलाई 2020

CBSE 10th Result
Chandigarh

तस्वीरें: दृष्टिहीन छात्रों का कमाल, चायवाले का बेटा बना टॉपर, बुलंद इरादों से हासिल की सफलता

15 जुलाई 2020

Dehradun House collapse Incidence: Pregnant Woman killed before Two day Birth a child, Photos
Dehradun

दो दिन बाद जिस घर में गूंजनी थी किलकारी वहां पसर गया मातम, तस्वीरों में हादसे का खौफनाक मंजर...

15 जुलाई 2020

cbse result
Gorakhpur

CBSE Board result 2020: कोरोना महामारी के संकट में ज्यादा चमकी शहर की मेधाएं

15 जुलाई 2020

सीआईएससीई बोर्ड की छात्राएं
Agra

आईसीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में चमके ये होनहार

15 जुलाई 2020

मोहम्मद जैद हसन ने संस्कृत में हासिल किए 100 अंक
Delhi NCR

ग्रेनो के जैद हसन को संस्कृत में मिले 100 में से 100 अंक, बड़े भाई ने भी इस विषय में की है पढ़ाई

15 जुलाई 2020

मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी और मौजूद लोग।
Mirzapur

भाजपा जिला मंत्री के परिवार पर बदमाशों ने चाकू से बोला हमला, एक महिला की मौत, तीन घायल

15 जुलाई 2020

prayagraj news
Prayagraj

CBSE Board result 2020: सरकारी स्कूल धड़ाम, सबसे कम परिणाम 

15 जुलाई 2020

ताजमहल के फोटोग्राफरों ने केंद्रीय संस्कृति मंत्री जताया आभार
Agra

ताजमहल के फोटोग्राफरों ने केंद्रीय संस्कृति मंत्री जताया आभार, ये थी बड़ी वजह

15 जुलाई 2020

पैराग्लाइडर पेड़ में फंसा
Himachal Pradesh

पैराग्लाइडर पेड़ में फंसा, चार घंटे लटके रहे दो पायलट, देखें तस्वीरें

15 जुलाई 2020

सीबीएसई में पास हुए छात्र
Agra

Cbse Result: कोई डीएम बनकर तो कोई डॉक्टर बन देश की सेवा करना चाहता है, जानिए टॉपर्स के सपने

15 जुलाई 2020

House collapsed after heavy rain in dehradun, Four family members Killed on spot, See visuals
Dehradun

देहरादून: घर में सो रहे परिवार पर बरपा कुदरत का कहर, एक पल में जिंदा दफन हो गईं चार जिंदगियां

15 जुलाई 2020

नेपाल की अस्मिता
नेपाल की अस्मिता - फोटो : अमर उजाला
कोख के सौदागर: अस्मिता, राहुल, नीलम (क्रमश:)
कोख के सौदागर: अस्मिता, राहुल, नीलम (क्रमश:) - फोटो : अमर उजाला
स्थानीय सरगना नीलम
स्थानीय सरगना नीलम - फोटो : अमर उजाला
सरगना अस्मिता
सरगना अस्मिता - फोटो : अमर उजाला
सरगना अस्मिता
सरगना अस्मिता - फोटो : अमर उजाला
आरोपी राहुल को ले जाती पुलिस (फाइल)
आरोपी राहुल को ले जाती पुलिस (फाइल) - फोटो : अमर उजाला
सरगना नीलम
सरगना नीलम - फोटो : अमर उजाला
आरोपी नीलम
आरोपी नीलम - फोटो : अमर उजाला
एसएसपी आगरा बबलू कुमार
एसएसपी आगरा बबलू कुमार - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree
Election

अपना शहर चुनें

  • Downloads

Follow Us

Today's e-Paper

News From Indian States

Lifestyle

Tools

Entertainment News

Sports News

Latest News

Trending News
E-Paper
Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

Other Properties:

© 2019-20 Amar Ujala Limited