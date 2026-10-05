अक्तूबर में कब है मासिक शिवरात्रि? जानें तिथि, पूजा विधि और व्रत के नियम

1 of 5 मासिक शिवरात्रि - फोटो : Amar Ujala







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2 of 5 कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 8 अक्तूबर की रात 10:15 बजे शुरू होगी और 9 अक्तूबर की रात 9:35 बजे समाप्त होगी। - फोटो : इंस्टाग्राम

अक्तूबर में कब है मासिक शिवरात्रि?

पंचांग के अनुसार, अक्तूबर 2026 में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 8 अक्तूबर की रात 10:15 बजे शुरू होगी और 9 अक्तूबर की रात 9:35 बजे समाप्त होगी। शिवरात्रि की पूजा के लिए रात्रि में चतुर्दशी तिथि का होना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी आधार पर अक्तूबर महीने में मासिक शिवरात्रि का व्रत गुरुवार, 8 अक्तूबर 2026 को रखा जाएगा। इस दिन भक्त भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। कई श्रद्धालु दिनभर उपवास रखने के साथ रात में जागरण, मंत्र जाप और शिव आराधना करते हैं।

3 of 5 रात में क्यों की जाती है शिव पूजा?

रात में क्यों की जाती है शिव पूजा?

मासिक शिवरात्रि में रात्रि पूजा की परंपरा विशेष मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, रात के समय महादेव का ध्यान और पूजन करने से साधना का विशेष फल प्राप्त होता है। कई भक्त इस अवसर पर रात के चार प्रहर में शिव पूजा करते हैं। इस दौरान शिवलिंग पर जल, गंगाजल, दूध, दही, शहद आदि से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद बेलपत्र, फूल, फल और अन्य पूजा सामग्री अर्पित की जाती है।

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4 of 5 मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। - फोटो : adobe stock

मासिक शिवरात्रि पर कैसे करें पूजा? मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें।

इसके बाद पूजा स्थान को साफ करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें।

शिवलिंग पर सबसे पहले जल या गंगाजल चढ़ाएं।

इसके बाद परंपरा के अनुसार दूध आदि से अभिषेक किया जा सकता है।

महादेव को बेलपत्र, फूल और फल अर्पित करें।

पूजा के दौरान 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है।

रात में शिव मंदिर जाकर दर्शन और पूजा करने की भी परंपरा है।

अगर मंदिर जाना संभव न हो तो घर में भगवान शिव की तस्वीर या शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर श्रद्धापूर्वक पूजा की जा सकती है।

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5 of 5 मासिक शिवरात्रि पर व्रत रखने और भगवान शिव की भक्ति करने से मन को शांति मिलती है। - फोटो : Adobe Stock