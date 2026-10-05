इंदिरा एकादशी पर करें अपनी राशि के अनुसार दान, मिलेगा लाभ और करेंगे तरक्की

Indira Ekadashi 2026: इस साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 6 अक्तूबर 2026 को रात 2 बजकर 7 मिनट पर शुरू होगी और 7 अक्तूबर को रात 12 बजकर 34 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर इंदिरा एकादशी का व्रत 6 अक्तूबर 2026, मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ-साथ पितरों की आत्मशांति के लिए दान, तर्पण और ब्राह्मण भोज जैसे शुभ कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में पड़ने के कारण इसका महत्व और बढ़ जाता है। हालांकि, इस दिन अपनी राशि के अनुसार कुछ चीजों का दान करना भी शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। मान्यता है कि राशि के अनुसार दान करने से जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है और कई तरह के दोषों से राहत मिल सकती है। आइए जानते हैं 12 राशियों के अनुसार किन चीजों का दान करना शुभ रहेगा।

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