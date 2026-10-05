जीवनभर किया धन-संपत्ति का दान, फिर भी कर्ण को स्वर्ग में क्यों नहीं मिला भोजन? पितृ पक्ष से जुड़ी है ये कथा

1 of 6 कर्ण और श्राद्ध का संबंध - फोटो : AI







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Pitru Paksha 2026: महाभारत में कर्ण को महान दानवीरों में गिना जाता है। उनकी दानशीलता की ऐसी अनेक कथाएं मिलती हैं, जिनमें बताया गया है कि उन्होंने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। धन-दौलत और सोने से लेकर अपना कवच-कुंडल तक उन्होंने दान कर दिया था। लेकिन पौराणिक कथा के अनुसार, मृत्यु के बाद जब कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें एक ऐसी कमी का सामना करना पड़ा, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा था। आखिर ऐसा क्यों हुआ और उनके जीवनभर किए गए दान के बावजूद उन्हें अन्न क्यों नहीं मिला? आइए जानते हैं पितृ पक्ष से जुड़ी कर्ण की यह प्रसिद्ध कथा।

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कर्ण को स्वर्ग में भोजन क्यों नहीं मिला?

पौराणिक मान्यता के अनुसार, महाभारत युद्ध के बाद कर्ण की मृत्यु हुई और वे स्वर्ग पहुंचे। वहां उन्हें तमाम सुख-सुविधाएं तो प्राप्त हुईं, लेकिन जब भोजन की बात आई तो उन्हें अन्न नहीं मिला। यह देखकर कर्ण हैरान रह गए। उन्होंने देवताओं से इसका कारण जानना चाहा। तब उन्हें बताया गया कि जीवन में उन्होंने अपार धन, सोना और दूसरी मूल्यवान वस्तुओं का दान किया था, लेकिन अपने पितरों के लिए अन्न और जल का दान नहीं किया था। धार्मिक मान्यता में पितरों के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध और अन्नदान को अलग महत्व दिया गया है।

3 of 6 धन-संपत्ति का दान किया, लेकिन पितरों के लिए अन्न नहीं दिया - फोटो : adobe stock

धन-संपत्ति का दान किया, लेकिन पितरों के लिए अन्न नहीं दिया

कर्ण की पहचान ही उनके उदार स्वभाव से थी। कहा जाता है कि उनके पास जो भी व्यक्ति सहायता की उम्मीद लेकर आता, वह उसे निराश नहीं करते थे। जरूरत पड़ने पर उन्होंने अपनी सबसे कीमती वस्तुएं तक दान कर दीं। हालांकि, पौराणिक कथा के अनुसार कर्ण ने अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म और अन्नदान नहीं किया था। अन्न को जीवन का आधार माना गया है और पितरों के निमित्त अन्न व जल अर्पित करने की परंपरा को विशेष महत्व दिया जाता है। इसी कमी के कारण कर्ण को स्वर्ग में भोजन प्राप्त नहीं हुआ, ऐसी धार्मिक मान्यता है।

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कर्ण ने देवताओं को अपनी मजबूरी बताई

जब कर्ण को इस बात का पता चला कि भोजन न मिलने का कारण क्या है, तो उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की। कथा के अनुसार, उन्हें अपने वास्तविक जन्म और वंश से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें जीवन के काफी बाद में पता चली थीं। इसी वजह से वे अपने पितरों के लिए उन कर्मों को नहीं कर सके, जिन्हें सामान्य रूप से पुत्र का कर्तव्य माना जाता है। कर्ण ने देवताओं से इस समस्या का समाधान पूछा और अपने पितरों के लिए श्राद्ध करने का अवसर मांगा।

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5 of 6 पृथ्वी पर लौटकर किया श्राद्ध और अन्नदान - फोटो : freepik