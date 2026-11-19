कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागृत होते हैं। इसी के साथ चातुर्मास समाप्त होता है और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। पुराणों में इस तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा, व्रत और कुछ विशेष उपाय करने से पापों का क्षय होता है तथा जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

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देवउठनी एकादशी पर तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं और तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन सुबह तुलसी के पौधे के सामने पूजा करें और शाम को घी का दीपक जलाएं। तुलसी की परिक्रमा करते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख-शांति और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है।भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय माना गया है। देवउठनी एकादशी पर उनकी पूजा में पीले फूल, पीले फल और पीले वस्त्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। धार्मिक विश्वास है कि इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों के कष्ट दूर करते हैं।देवउठनी एकादशी पर भगवान शालिग्राम की पूजा का विशेष महत्व है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। इस दिन शालिग्राम जी को गंगाजल और पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद चंदन, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। धार्मिक मान्यता है कि शालिग्राम की पूजा से घर में सुख-शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है।देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत अर्पित करना शुभ माना जाता है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत तैयार कर भगवान को अर्पित करें। इसके साथ तुलसी दल भी चढ़ाएं। पूजा के बाद पंचामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु को पंचामृत अर्पित करने से भक्तों को पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है।देवउठनी एकादशी पर गन्ने का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में गन्ना, सिंघाड़ा, मूली और मौसमी फल अर्पित करने की परंपरा है। कई स्थानों पर इसी दिन गन्ने से मंडप बनाकर तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु को मौसमी फल और गन्ना अर्पित करने से परिवार में सुख-समृद्धि आती है और अन्न-धन की कमी नहीं रहती।देवउठनी एकादशी की रात्रि को भगवान विष्णु के जागरण का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं, इसलिए भक्त रात्रि में दीप जलाकर भजन-कीर्तन और हरि नाम संकीर्तन करते हैं। इस अवसर पर विष्णु सहस्रनाम, श्रीमद्भागवत या गीता का पाठ करना भी पुण्यदायी माना गया है। श्रद्धालु रात्रि में जागकर भगवान का स्मरण करते हैं और उनसे जीवन में धर्म, सुख एवं समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं।