सर्वपितृ अमावस्या को लेकर है कंफ्यूजन? यहां जानें सही डेट और पितरों की कृपा पाने के सरल उपाय

Sarva Pitru Amavasya 2026: पितृपक्ष जारी है और इसका समापन आश्विन मास की अमावस्या तिथि को होगा। इस तिथि को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। आमतौर पर इस अमावस्या को बड़ी अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होती हैं। मान्यता है कि इस दिन पूजा-पाठ, दान, पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज कराने से कई तरह के दोषों से राहत मिलती हैं। साथ ही, पूर्वजों की कृपा भी वंशजों पर बनी रहती है। शास्त्रों की मानें तो इस दिन भूले-बिसरे और अज्ञात तिथियों के श्राद्ध भी किए जाते हैं। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं कि साल 2026 में सर्वपितृ अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी और इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे।