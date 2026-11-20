हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी तिथि माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं और इसी के साथ मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है, लेकिन देवउठनी एकादशी की संध्या को दीप जलाने का पुण्य कई गुना फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक दीपदान करने से घर में सुख-समृद्धि आती है, नकारात्मकता दूर होती है और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।

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देवउठनी एकादशी पर तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। इस दिन संध्या के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। तुलसी के सामने दीप रखने के बाद उनकी परिक्रमा करें और परिवार की सुख-शांति तथा समृद्धि की कामना करें। मान्यता है कि इससे घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है।घर का मुख्य द्वार सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का प्रतीक माना जाता है। देवउठनी एकादशी की शाम मुख्य द्वार के दोनों ओर दीपक जलाने की परंपरा है। मान्यता है कि दीपों की रोशनी से घर में शुभता का आगमन होता है और दरिद्रता दूर होती है। मुख्य द्वार को स्वच्छ करके वहां रंगोली बनाएं और दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करें। इससे घर का वातावरण मंगलमय बना रहता है।देवउठनी एकादशी पर घर के पूजा स्थल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दिन संध्या आरती के समय दीपदान करने और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित करने से अज्ञान रूपी अंधकार दूर होता है और जीवन में सुख, शांति एवं सौभाग्य का प्रकाश फैलता है। इस दिन श्रद्धानुसार रात्रि तक दीपक जलाए रखने की परंपरा भी है।कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष का विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। देवउठनी एकादशी पर आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करना शुभ माना जाता है। इससे आरोग्य, सौभाग्य और परिवार की खुशहाली का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करने की भी परंपरा है।इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर में दीपदान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इसके अलावा नदी, सरोवर और अन्य पवित्र जल स्रोतों के किनारे भी दीप जलाने की परंपरा है। कार्तिक मास में जलाशयों के किनारे दीपदान करने को विशेष पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जल में दीप प्रवाहित करते समय पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए और सुरक्षित तरीके से दीपदान करना चाहिए।