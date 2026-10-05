1 of 7 अखंड ज्योति जलाने के नियम - फोटो : amar ujala







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नवरात्रि और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में अखंड ज्योति जलाने की परंपरा का विशेष महत्व माना जाता है। अखंड ज्योति का अर्थ ऐसी ज्योति से है, जिसे किसी संकल्प या अनुष्ठान की अवधि तक लगातार प्रज्वलित रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, दीपक की यह लौ पूजा स्थल में सकारात्मक और पवित्र वातावरण बनाए रखने में सहायक मानी जाती है। हालांकि, अखंड ज्योति जलाते समय कुछ नियमों और सावधानियों का ध्यान रखना जरूरी होता है।

2 of 7 अखंड ज्योति यात्रा - फोटो : अमर उजाला

अखंड ज्योति जलाने का क्या महत्व है?

हिंदू धर्म में किसी भी पूजा या धार्मिक अनुष्ठान में दीपक जलाने को शुभ माना गया है। मान्यता है कि दीपक की रोशनी अंधकार को दूर करने के साथ सकारात्मकता का प्रतीक है। इसी वजह से नवरात्रि, विशेष पूजा, अनुष्ठान या किसी संकल्प के दौरान अखंड ज्योति जलाने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घर में अखंड ज्योति जलाने से सुख-शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहता है। भक्त इसे देवी-देवताओं के प्रति श्रद्धा और अपने संकल्प का प्रतीक भी मानते हैं।

3 of 7 अखंड ज्योति - फोटो : Adobe Stock

अखंड ज्योति जलाने के नियम

अखंड ज्योति प्रज्वलित करने से पहले भगवान गणेश, भगवान शिव और मां दुर्गा का ध्यान करना शुभ माना जाता है। इसके बाद श्रद्धा के साथ दीपक जलाएं। धार्मिक परंपरा में देवी दुर्गा से जुड़ा एक मंत्र भी जपने की मान्यता है। “ॐ जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी।

दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते।”अखंड ज्योति के लिए घी और तेल के दीपक की दिशा को लेकर भी धार्मिक मान्यता है। परंपरा के अनुसार, घी का दीपक दाईं ओर और तेल का दीपक बाईं ओर रखा जाता है। यदि किसी विशेष पूजा, अनुष्ठान या संकल्प के लिए अखंड ज्योति जलाई गई है, तो संकल्प पूरा होने तक उसे बुझने से बचाने की कोशिश की जाती है।

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4 of 7 अखंड ज्योति - फोटो : Adobe Stock

अखंड ज्योति को अकेला छोड़ने से बचें

अखंड ज्योति जलाने के बाद उसकी नियमित देखभाल करना जरूरी है। दीपक में पर्याप्त मात्रा में घी या तेल रहे, इसका ध्यान रखें। ज्योति को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां तेज हवा न लगे और दीपक गिरने का खतरा न हो। दीपक को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त कांच की ढाल या दीपक-कवर का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसे इस तरह न ढकें कि गर्मी या आग का खतरा बढ़ जाए। अखंड ज्योति को बच्चों, पालतू जानवरों और ज्वलनशील सामान से दूर रखना भी जरूरी है।

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5 of 7 अखंड ज्योति - फोटो : Adobe Stock