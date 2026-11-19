हिंदू धर्म ग्रंथों में कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव जागरण का पर्व माना गया है। इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु अपनी चार महीने की योगनिद्रा से जाग जाते हैं। इस पावन तिथि को देवउठनी ग्यारस या देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस बार यह एकादशी 20 नवंबर, शुक्रवार को मनाई जाएगी। चार महीने से विराम लगे हुए मांगलिक कार्य भी इसी दिन से शुरू हो जाते हैं। कार्तिक पंचतीर्थ महास्नान भी इसी दिन से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। पूरे महीने कार्तिक स्नान करने वालों के लिए एकादशी तिथि से पंचभीका व्रत का प्रारंभ होता है, जो पांच दिन तक निराहार (निर्जल) रहकर किया जाता है। यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है।

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धार्मिक मान्यता के अनुसार, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को वे जागते हैं। इसी कारण इस तिथि को देवोत्थान या देव प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। भगवान के जागने के साथ ही चातुर्मास का समापन होता है और विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन सहित अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के जागरण के लिए विशेष पूजा-अर्चना और भजन-कीर्तन करने का विधान है।पद्म पुराण में वर्णित एकादशी माहात्म्य के अनुसार, देवोत्थान एकादशी व्रत का फल एक हजार अश्वमेध यज्ञ और सौ राजसूय यज्ञ के बराबर माना गया है। एकादशी तिथि का उपवास बुद्धि, शांति प्रदान करने वाला और संतति सुख देने वाला बताया गया है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से जन्म-जन्मांतर के पाप क्षीण होते हैं तथा जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। विष्णु पुराण के अनुसार, जो व्यक्ति लोभ या मोह सहित किसी भी कारण से एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु का अभिनंदन और पूजन करता है, वह समस्त दुखों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है।इस दिन सांयकाल में पूजा स्थल को साफ-सुथरा कर लें। चूना, गेरू या आटे में हल्दी मिलाकर पूजा कक्ष में रंगोली बनाएं। घी के ग्यारह दीपक देवताओं के निमित्त जलाएं। भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा के लिए द्राक्ष, ईख, अनार, केला, सिंघाड़ा, लड्डू, बताशे, मूली आदि ऋतुफल एवं नवीन धान्य रखें। इन सभी वस्तुओं को श्रद्धापूर्वक श्रीहरि को अर्पित करने से उनकी कृपा बनी रहती है। इस दिन मंत्रोच्चारण, स्तोत्र पाठ, शंख-घंटे की ध्वनि और भजन-कीर्तन द्वारा देवताओं को जगाने का विधान है। भगवान को ऋतु के नए फल और धान्य अर्पित करना प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का भी प्रतीक माना जाता है।इस दिन सुख-सौभाग्य में वृद्धि के लिए भगवान का चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि चरणामृत ग्रहण करने से सभी कष्टों का निवारण होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन विष्णु स्तुति, शालिग्राम और तुलसी महिमा का पाठ करना तथा व्रत रखना शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए उनकी पूजा में तुलसी दल अर्पित करने का विशेष महत्व है।भगवान विष्णु को योगनिद्रा से जगाने के लिए इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए।उत्तिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रां जगत्पतये। त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत् सुप्तं भवेदिदम्॥उत्थिते चेष्टते सर्वमुत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव। गतामेघा वियच्चैव निर्मलं निर्मलादिशः॥शारदानि च पुष्पाणि गृहाण मम केशव।मंत्र ज्ञात नहीं होने पर या शुद्ध उच्चारण नहीं होने पर 'उठो देवा, बैठो देवा' कहकर श्रीनारायण को जगा सकते हैं। श्रीहरि को जगाने के पश्चात उनकी षोडशोपचार विधि से पूजा करें। धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प अर्पित कर आरती करें तथा परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें।