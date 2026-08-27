रक्षाबंधन पर पहले तिलक करें, राखी बांधें या आरती? जानें राखी बांधने की सही विधि

1 of 5 राखी बांधने की विधि - फोटो : AI

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रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और अपनत्व का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी खुशहाली और लंबी उम्र की कामना करती है। राखी बांधने के साथ ही तिलक, अक्षत, आरती और मिठाई खिलाने जैसी कई रस्में भी निभाई जाती हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि पूजा के दौरान सबसे पहले भाई का तिलक करना चाहिए या राखी बांधनी चाहिए।



परिवारों में चली आ रही परंपराओं के कारण रस्मों का तरीका अलग-अलग हो सकता है, लेकिन सामान्य धार्मिक विधि में इन सभी कार्यों को एक निश्चित क्रम से करने की मान्यता है। अगर आप इस बार रक्षाबंधन की पूजा पारंपरिक तरीके से करना चाहते हैं, तो जानिए राखी बांधने से पहले और बाद में कौन-सी रस्म करनी चाहिए।



रक्षाबंधन 2026: एक से ज्यादा भाई हों तो किसे पहले बांधें राखी? जानें सही नियम परिवारों में चली आ रही परंपराओं के कारण रस्मों का तरीका अलग-अलग हो सकता है, लेकिन सामान्य धार्मिक विधि में इन सभी कार्यों को एक निश्चित क्रम से करने की मान्यता है। अगर आप इस बार रक्षाबंधन की पूजा पारंपरिक तरीके से करना चाहते हैं, तो जानिए राखी बांधने से पहले और बाद में कौन-सी रस्म करनी चाहिए।

2 of 5 रक्षाबंधन की पूजा थाली में क्या रखें? - फोटो : adobe stock

3 of 5 राखी बांधने की विधि - फोटो : Adobe stock

राखी बांधने की विधि

1. भाई को आसन पर बैठाएं

पूजा शुरू करने से पहले भाई को स्वच्छ आसन पर बैठाएं। पूजा के दौरान आसपास का वातावरण शांत और साफ रखने का प्रयास करें।



2. माथे पर तिलक लगाएं

सबसे पहले रोली या कुमकुम से भाई के माथे पर तिलक करें। इसके बाद तिलक के ऊपर अक्षत लगाएं। इसे शुभता और मंगल का प्रतीक माना जाता है।

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4 of 5 राखी बांधने की विधि - फोटो : iStock

3. कलाई पर राखी बांधें

तिलक के बाद भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। इस समय उसके सुखी, स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना करें।



4. आरती करके मिठाई खिलाएं

राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारें और फिर उसे मिठाई खिलाएं। इसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार देकर उसके प्रति प्रेम और स्नेह व्यक्त करता है।

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