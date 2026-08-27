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रक्षाबंधन पर पहले तिलक करें, राखी बांधें या आरती? जानें राखी बांधने की सही विधि
धर्म डेस्क, अमर उजाला
Published by: ज्योति मेहरा
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:41 PM IST
सार
रक्षाबंधन पर राखी बांधने के साथ तिलक, अक्षत, आरती और मिठाई खिलाने जैसी कई रस्में भी निभाई जाती हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि पूजा के दौरान सबसे पहले भाई का तिलक करना चाहिए, राखी बांधनी चाहिए या आरती करनी चाहिए। आइए दूर करते हैं ये कन्फ्यूजन।
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राखी बांधने की विधि
- फोटो : AI
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रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और अपनत्व का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी खुशहाली और लंबी उम्र की कामना करती है। राखी बांधने के साथ ही तिलक, अक्षत, आरती और मिठाई खिलाने जैसी कई रस्में भी निभाई जाती हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि पूजा के दौरान सबसे पहले भाई का तिलक करना चाहिए या राखी बांधनी चाहिए।
परिवारों में चली आ रही परंपराओं के कारण रस्मों का तरीका अलग-अलग हो सकता है, लेकिन सामान्य धार्मिक विधि में इन सभी कार्यों को एक निश्चित क्रम से करने की मान्यता है। अगर आप इस बार रक्षाबंधन की पूजा पारंपरिक तरीके से करना चाहते हैं, तो जानिए राखी बांधने से पहले और बाद में कौन-सी रस्म करनी चाहिए।
रक्षाबंधन की पूजा थाली में क्या रखें?
- फोटो : adobe stock
रक्षाबंधन की पूजा थाली में क्या रखें?
राखी की थाली को सजाने के लिए बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। इसमें राखी, रोली या कुमकुम, अक्षत, दीपक, मिठाई और आरती की सामग्री रखी जा सकती है। थाली को आकर्षक बनाने के लिए फूल, पत्तियां या छोटी रंगोली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर बहन अपने हाथों से थाली सजाती है और उसमें भाई की पसंद के रंग या फूल शामिल करती है, तो यह रस्म और भी खास बन जाती है।
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