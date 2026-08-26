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रक्षाबंधन 2026: राशि के अनुसार बहन को दें ये खास तोहफा, चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: ज्योति मेहरा
Updated Wed, 26 Aug 2026 03:31 PM IST
सार
ज्योतिषीय मान्यताओं में हर राशि के जातकों के स्वभाव, रुचियों और व्यक्तित्व की कुछ खास विशेषताएं बताई गई हैं। इन्हीं धारणाओं को आधार बनाकर बहन के लिए ऐसा उपहार चुना जा सकता है, जो उसकी पर्सनैलिटी से मेल खाए। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों को कौन से तोहफे दिए जा सकते हैं।
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रक्षाबंधन पर राशि के अनुसार चुनें बहन के लिए गिफ्ट
- फोटो : Amar Ujala
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रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने का पर्व नहीं, बल्कि भाई-बहन के उस खूबसूरत रिश्ते का प्रतीक है, जिसमें प्यार, भरोसा और अपनापन शामिल होता है। राखी के बदले भाई भी अपनी बहन को उसकी पसंद का तोहफा देकर इस दिन को यादगार बनाता है। कपड़े, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और गैजेट्स तो आम गिफ्ट ऑप्शन हैं, लेकिन अगर इस बार बहन के लिए कुछ हटकर चुनना चाहते हैं, तो उसकी राशि को ध्यान में रखकर तोहफा चुनना एक दिलचस्प आइडिया हो सकता है।
ज्योतिषीय मान्यताओं में हर राशि के जातकों के स्वभाव, रुचियों और व्यक्तित्व की कुछ खास विशेषताएं बताई गई हैं। इन्हीं धारणाओं को आधार बनाकर बहन के लिए ऐसा उपहार चुना जा सकता है, जो उसकी पर्सनैलिटी से मेल खाए। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों को कौन से तोहफे दिए जा सकते हैं।
रक्षाबंधन पर राशि के अनुसार चुनें बहन के लिए गिफ्ट
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मेष राशि
- फोटो : अमर उजाला
मेष राशि
मेष राशि की बहनों को उत्साही, जोशीला और हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार रहने वाला माना जाता है। ऐसी बहन के लिए फिटनेस बैंड, स्पोर्ट्स शूज, ट्रैवल एक्सेसरीज या कोई उपयोगी स्मार्ट गैजेट बढ़िया विकल्प हो सकता है।
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वृषभ राशि
- फोटो : अमर उजाला
वृषभ राशि
वृषभ राशि का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इस राशि के लोग खूबसूरत, आरामदायक और शानदार चीजों को पसंद कर सकते हैं। ऐसे में परफ्यूम, ज्वेलरी, स्टाइलिश हैंडबैग, स्किनकेयर किट या कोई प्रीमियम गिफ्ट बहन को पसंद आ सकता है।
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मिथुन राशि
- फोटो : अमर उजाला
मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों को जिज्ञासु, बातचीत में रुचि रखने वाला और नई चीजें जानने का शौकीन माना जाता है। इस राशि की बहन के लिए कोई अच्छी किताब, ईयरबड्स, स्मार्ट डिवाइस, खूबसूरत डायरी या क्रिएटिव हॉबी किट चुनी जा सकती है।
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कर्क राशि
- फोटो : अमर उजाला
कर्क राशि
कर्क राशि को भावनाओं और परिवार से गहराई से जुड़ी राशि माना जाता है। इसलिए इस राशि की बहन के लिए भावनात्मक महत्व रखने वाला तोहफा खास रहेगा। परिवार की तस्वीरों से सजा फोटो फ्रेम, पर्सनलाइज्ड ज्वेलरी, यादों से भरा फोटो एल्बम या हाथ से लिखा भावुक पत्र इस रिश्ते को और खास बना सकता है।
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