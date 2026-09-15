शारदीय नवरात्रि 2026 : अगले महीने इस दिन से शुरू होंगे शारदीय नवरात्रि, जानें डेट और क्या होगा माता का वाहन

Shardiya Navratri 2026 Date: कुछ दिनों बाद शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने वाला है, जिसे हिंदू धर्म में बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि, शारदीय नवरात्रि के ये नौ दिन मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा-अर्चना के लिए समर्पित होते हैं। इस दौरान भक्त पूरे विधि-विधान के साथ माता की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि का आरंभ होता है और दशमी तिथि पर दशहरा के दिन इसका समापन किया जाता है। वहीं, शारदीय नवरात्रि के साथ ही एक बार फिर त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसकी रौनक धनतेरस-दिवाली और छठ तक बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं साल 2026 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू होंगे, माता का वाहन क्या होगा और नवरात्रि का पूरा कैलेंडर क्या है।