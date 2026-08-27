रक्षाबंधन की पूजा थाली में जरूर रखें ये 7 चीजें, जानें हर सामग्री का धार्मिक महत्व

1 of 5 राखी की थाली में जरूर शामिल करें ये सामग्री - फोटो : AI

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2 of 5 राखी की थाली में जरूर शामिल करें ये सामग्री - फोटो : Freepik

राखी की थाली में जरूर शामिल करें ये सामग्री



राखी: भाई की कलाई पर बांधा जाने वाला रक्षासूत्र इस पर्व की सबसे प्रमुख सामग्री है। इसे भाई की रक्षा और मंगलकामना का प्रतीक माना जाता है।



रोली या कुमकुम: भाई के माथे पर तिलक लगाने के लिए रोली या कुमकुम रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं में तिलक को शुभता और मंगल आशीर्वाद से जोड़ा जाता है।

3 of 5 दीपक - फोटो : adobe stock

अक्षत: पूजा में इस्तेमाल होने वाले साबुत चावल यानी अक्षत को कुमकुम के साथ तिलक पर लगाया जाता है। इन्हें पूर्णता, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है।



दीपक: थाली में घी या तेल का दीपक रखना शुभ माना जाता है। राखी बांधने के बाद इसी दीपक से भाई की आरती की जाती है।



मिठाई: राखी बांधने और आरती के बाद भाई को मिठाई खिलाकर त्योहार की खुशी साझा की जाती है।



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4 of 5 कलावा - फोटो : amar ujala

दूर्वा: गणेश पूजा में विशेष स्थान रखने वाली दूर्वा को भी राखी की थाली में शामिल किया जा सकता है। मान्यता है कि दूर्वा को अक्षत के साथ भाई के सिर पर रखने से दीर्घायु और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।



मौली या कलावा: कई परिवारों में राखी के साथ भाई की कलाई पर मौली या कलावा बांधने की परंपरा है। इसे रक्षा और मंगलकामना से जोड़कर देखा जाता है।

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5 of 5 इन चीजों को भी थाली में रख सकते हैं - फोटो : Adobe stock