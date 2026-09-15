जितिया व्रत 2026 कब है? संतान की लंबी उम्र के लिए माताएं रखेंगी निर्जला व्रत, जानें पारण समय

1 of 7 जितिया व्रत 2026 - फोटो : amar ujala







Link Copied



Jitiya 2026: हिंदू धर्म में जितिया व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। इसे जितिया और जीवित्पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और सुरक्षा की कामना से रखती हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में इस व्रत को श्रद्धा और नियमपूर्वक किया जाता है। जितिया व्रत बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इस दौरान माताएं निर्जला उपवास करती हैं। यानी व्रत के दौरान अन्न के साथ-साथ जल का भी सेवन नहीं किया जाता। प्रदोष काल में भगवान जीमूतवाहन की पूजा-अर्चना करने की परंपरा है।

2 of 7 jitiya vrat - फोटो : freepik

कब रखा जाएगा जितिया व्रत?

वैदिक पंचांग के अनुसार, वर्ष 2026 में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 3 अक्तूबर की सुबह 7:59 बजे शुरू होगी और 4 अक्तूबर की सुबह 5:51 बजे तक रहेगी। प्रदोष काल में पूजा की परंपरा और अष्टमी तिथि की स्थिति को देखते हुए जितिया व्रत 3 अक्तूबर 2026, शनिवार को रखा जाएगा।

3 of 7 jitiya vrat - फोटो : freepik

जितिया 2026 पूजा का शुभ समय

जितिया के दिन कई महत्वपूर्ण मुहूर्त रहेंगे। स्नान और धार्मिक कार्यों के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 बजे से 5:26 बजे तक रहेगा। वहीं, दिन का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 बजे से दोपहर 12:34 बजे तक रहेगा। जितिया की मुख्य पूजा प्रदोष काल में की जाती है। 3 अक्तूबर को सूर्यास्त करीब शाम 6:05 बजे होगा। ऐसे में प्रदोष पूजा की शुरुआत शाम 6:05 बजे के बाद की जा सकती है। इसके अलावा निशिता मुहूर्त रात 11:46 बजे से 12:35 बजे तक रहेगा।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 7 जितिया पर बन रहा है वरीयान योग - फोटो : mathura

जितिया पर बन रहा है वरीयान योग

2026 में जितिया व्रत के दिन वरीयान योग और आर्द्रा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। पंचांग के अनुसार वरीयान योग सुबह से लेकर दोपहर 3:21 बजे तक रहेगा। इसके बाद परिघ योग शुरू होगा। वहीं, आर्द्रा नक्षत्र पूरे दिन प्रभावी रहेगा और यह मध्य रात्रि 1:29 बजे तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं में वरीयान योग को शुभ माना गया है। इसके स्वामी धन के देवता कुबेर माने जाते हैं।

विज्ञापन

5 of 7 जितिया व्रत का पारण कब होगा?