1 of 8 Parvinder Singh Jhota Murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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शुक्रवार को पीजीआई में पोस्टमार्टम की तैयारी के दौरान फोरेंसिक विशेषज्ञों को सामान्य तरीके से ब्लेड चलाने में परेशानी आई। जमे हुए टिश्यू पर ब्लेड नहीं चल पा रही थी। विशेषज्ञों के सामने ब्लेड फिसलने और इससे उनके हाथ में चोट लगने का खतरा भी बना हुआ है। शरीर के अंदरूनी अंगों को खोलकर उनकी जांच करना भी चुनौती बन गया है। मानसा के परविंदर सिंह झोटा का शव 25 दिन तक माइनस 20 डिग्री तापमान पर रखे जाने से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जटिल हो गई है। लंबे समय तक अत्यधिक ठंड में रहने के कारण शरीर के टिश्यू जमकर सख्त हो गए हैं।

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2 of 8 परविंदर सिंह झोटा - फोटो : संवाद

परविंदर झोटा का शव वीरवार रात करीब तीन बजे पीजीआई पहुंचा था। शुक्रवार सुबह से ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कराने के लिए पंजाब पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, सीबीआई और एसडीएम की टीमें मौजूद रहीं, लेकिन दोपहर एक बजे तक पोस्टमार्टम शुरू नहीं हो सका। इस दौरान फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने शव की स्थिति का आकलन किया और प्रक्रिया में आ रही तकनीकी दिक्कतों से अधिकारियों को अवगत कराया।



3 of 8 परविंदर सिंह झोटा - फोटो : संवाद

फोरेंसिक विशेषज्ञों की कमेटी ने शुक्रवार रात नौ बजे दोबारा शव का निरीक्षण किया। इसमें टिश्यू के जमने और उनकी कठोरता की स्थिति का आकलन किया गया। इसके बाद ही तय किया कि पोस्टमार्टम किस तरीके से सुरक्षित ढंग से किया जा सकता है। शनिवार सुबह से पोस्टमार्टम शुरू हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार, पोस्टमार्टम शुरू होने के बाद पूरी प्रक्रिया में करीब सात घंटे लग सकते हैं।

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4 of 8 परमिंदर सिंह झोटा - फोटो : फाइल फोटो

टिश्यू जमने से ब्लेड फिसलने का खतरा

माइनस 20 डिग्री तापमान पर लंबे समय तक रखे जाने से शरीर के टिश्यू कठोर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सर्जिकल ब्लेड सामान्य तरीके से काम नहीं करती। ब्लेड के फिसलने से पोस्टमार्टम करने वाले विशेषज्ञ को चोट लग सकती है। साथ ही अंदरूनी अंगों को खोलने और उनकी स्थिति की जांच करने में भी मुश्किल आती है। इसलिए विशेषज्ञ पहले शव की स्थिति का आकलन कर सुरक्षित पोस्टमार्टम की प्रक्रिया तय कर रहे हैं।





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5 of 8 परविंदर झोटा हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला