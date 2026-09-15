हर गांव-वार्ड में जलेंगे ‘आशीर्वाद के दीये’: सीएम बोले- PM मोदी के जन्मदिन पर MP में दीपावली जैसा उत्सव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Tue, 15 Sep 2026 08:53 PM IST
सार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को मध्यप्रदेश के गांवों और वार्डों में दीपावली जैसा उत्सव मनाया जाएगा। ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम से शुरू होने वाला सेवा संकल्प अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जाएगी।
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विस्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से मध्यप्रदेश में एक महीने का ‘सेवा संकल्प अभियान’ शुरू होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन प्रदेशवासियों के लिए विशेष अवसर है। इस दिन हर गांव और वार्ड में दीपावली जैसा माहौल बनाया जाएगा और ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम के जरिए लोग प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताएंगे। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अभियान की तैयारियों को लेकर जनप्रतिनिधियों से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष केवल पद पर रहने के नहीं, बल्कि सेवा और राष्ट्र निर्माण के हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से अभियान में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की अपील की।
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विकास कार्यों की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाएंगे
सीएम ने कहा कि ‘आशीर्वाद का दीया’ के साथ प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में मध्यप्रदेश को मिली बड़ी सौगातों की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जाए। इनमें मेट्रो, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, प्रधानमंत्री आवास, हर घर नल से जल और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं का उल्लेख किया जाए। अभियान में महिला स्व-सहायता समूहों, लाड़ली बहना योजना की हितग्राहियों, किसानों, पशुपालकों, मछुआरों, युवाओं, विद्यार्थियों और स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को भी जोड़ा जाएगा।
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17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा अभियान
सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान प्रदेश में विभिन्न जनसेवा और जनभागीदारी से जुड़े कार्यक्रम होंगे। इसी अवधि में ग्रामीण संपत्तियों की नि:शुल्क रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी शुरू होगी। सरकार ने करीब 50 लाख ग्रामीण संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य रखा है। वहीं, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा की शुरुआत की जाएगी।
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विकास कार्यों की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाएंगे
सीएम ने कहा कि ‘आशीर्वाद का दीया’ के साथ प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में मध्यप्रदेश को मिली बड़ी सौगातों की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जाए। इनमें मेट्रो, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, प्रधानमंत्री आवास, हर घर नल से जल और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं का उल्लेख किया जाए। अभियान में महिला स्व-सहायता समूहों, लाड़ली बहना योजना की हितग्राहियों, किसानों, पशुपालकों, मछुआरों, युवाओं, विद्यार्थियों और स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को भी जोड़ा जाएगा।
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17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा अभियान
सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान प्रदेश में विभिन्न जनसेवा और जनभागीदारी से जुड़े कार्यक्रम होंगे। इसी अवधि में ग्रामीण संपत्तियों की नि:शुल्क रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी शुरू होगी। सरकार ने करीब 50 लाख ग्रामीण संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य रखा है। वहीं, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा की शुरुआत की जाएगी।