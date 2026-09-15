हर गांव-वार्ड में जलेंगे ‘आशीर्वाद के दीये’: सीएम बोले- PM मोदी के जन्मदिन पर MP में दीपावली जैसा उत्सव

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से मध्यप्रदेश में एक महीने का ‘सेवा संकल्प अभियान’ शुरू होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन प्रदेशवासियों के लिए विशेष अवसर है। इस दिन हर गांव और वार्ड में दीपावली जैसा माहौल बनाया जाएगा और ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम के जरिए लोग प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताएंगे। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अभियान की तैयारियों को लेकर जनप्रतिनिधियों से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष केवल पद पर रहने के नहीं, बल्कि सेवा और राष्ट्र निर्माण के हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से अभियान में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की अपील की।