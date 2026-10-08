मध्यप्रदेश: मुंबई रोड शो से एमपी को मिले 90 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव, सीएम बोले- एमपी संभावनाओं का गढ़

मध्यप्रदेश सरकार के मुंबई रोड शो में प्रदेश को करीब 90 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन प्रस्तावों से करीब 14 हजार 375 लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मुंबई रोड शो में देश-विदेश के निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने मध्यप्रदेश में नए निवेश के साथ मौजूदा कारोबार के विस्तार में भी रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र को एक-दूसरे का पूरक बताते हुए कहा कि मुंबई निवेशकों का गढ़ है, जबकि मध्यप्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त बिजली, बैंकिंग सुविधाएं, बेहतर मानव संसाधन और कुशल श्रमिक उपलब्ध हैं। देश के मध्य में स्थित होने के कारण मध्यप्रदेश को लॉजिस्टिक्स और कारोबार के लिहाज से भी फायदा मिलता है।