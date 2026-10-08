भोपाल में 17 करोड़ की सड़क में ‘दोहरा मापदंड’: अफसरों के घर के सामने सीमेंटेड, ईडब्ल्यूएस-एलआईजी में डामर

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बाग मुगलिया एक्सटेंशन कॉलोनी में करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से बन रही सड़कों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कॉलोनी विकास समिति ने लोक निर्माण विभाग पर सड़क निर्माण में भेदभाव का आरोप लगाया है। समिति का कहना है कि एक ही कॉलोनी में वरिष्ठ अधिकारियों और बड़े मकानों वाले हिस्से में सीमेंटेड सड़क बनाई जा रही है, जबकि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी आवासों के सामने डामर की सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। कॉलोनी विकास समिति के अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी के मुताबिक 85 एकड़ में फैली इस कॉलोनी में 1206 से अधिक मकान हैं। यहां सड़क निर्माण के लिए 29 अप्रैल 2026 को करीब 17 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ था। उनका आरोप है कि काम शुरू होते ही अधिकारियों और एचआईजी-एमआईजी मकानों वाले हिस्सों में सीमेंटेड सड़क बनाई जाने लगी। अब ईडब्ल्यूएस और एलआईजी क्षेत्र में डामर की सड़क बनाने की तैयारी की जा रही है।