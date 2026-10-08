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भोपाल: आज बाजार में नहीं चलेगा यूपीआई, एमडीआर के विरोध में व्यापारियों का सरकार को संदेश, ऑनलाइन पेमेंट बंद

Thu, 08 Oct 2026 07:38 AM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Thu, 08 Oct 2026 07:38 AM IST
सार

यूपीआई भुगतान पर एमडीआर चार्ज के विरोध में भोपाल के चावल-दाल व्यापारी 8 अक्टूबर को ‘नो यूपीआई डे’ मनाएंगे। हनुमानगंज-जुमेराती बाजार के व्यापारियों से इस दिन यूपीआई भुगतान स्वीकार नहीं कर सांकेतिक विरोध में शामिल होने की अपील की गई 

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Bhopal: No UPI Payments in Markets Today, Traders Protest MDR Charges; Online Payments Halted
आज नहीं चलेगा यूपीआई पेमेंट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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यूपीआई भुगतान पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) चार्ज लगाए जाने के विरोध में चावल-दाल व्यापारी संघ, हनुमानगंज-जुमेराती ने गुरुवार को नो यूपीआई डे मनाने का फैसला किया है। संघ ने बाजार के व्यापारियों से इस दिन यूपीआई से भुगतान स्वीकार नहीं करने की अपील की है। भोपाल किराना व्यापारी महासंघ के महामंत्री विवेक साहू ने कहा कि यूपीआई आज व्यापारियों और आम लोगों के लिए भुगतान का आसान और तेज माध्यम बन गया है। ऐसे में  यूपीआई पर एमडीआर चार्ज लगाने से छोटे और मध्यम व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसी के विरोध में व्यापारी 8 अक्तूबर को सांकेतिक आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि ‘नो यूपीआई डे’ के जरिए व्यापारी शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। इस दौरान बाजार के व्यापारियों से यूपीआई भुगतान स्वीकार नहीं करने और आंदोलन में शामिल होने की अपील की गई है।
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चावल-दाल व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेश रामरख्यानी और सचिव सचिन संगतानी ने कहा कि व्यापारियों ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में हमेशा सहयोग किया है। डिजिटल लेनदेन और ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान को आगे बढ़ाने में व्यापारियों की भी अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की मांग है कि सरकार एमडीआर से जुड़े फैसले पर पुनर्विचार करे और छोटे एवं मध्यम व्यापारियों की व्यावहारिक परेशानियों को ध्यान में रखे। संघ ने बाजार के सभी व्यापारियों से 8 अक्तूबर को ‘नो यूपीआई डे’ को सफल बनाने और एकजुट होकर अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की अपील की है। 
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