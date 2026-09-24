एमपी सुगम यात्री परिवहन सेवा: बस में सीसीटीवी-पैनिक बटन, लाइव लोकेशन भी दिखेगी; कमांड सेंटर से होगी निगरानी

प्रदेश में 25 सितंबर से सुगम यात्री परिवहन की दिशा में नया अध्याय लिखा जाएगा। 21 वर्षों के बाद फिर सार्वजनिक परिवहन सेवा की तरफ सरकारी नियंत्रण में गांव से शहरों तक बसें दौड़ती नजर आएंगी। मध्यप्रदेश में शुरू होने जा रही मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जाएंगे। इससे यात्रियों को बस की लाइव लोकेशन की जानकारी मिल सकेगी और आपात स्थिति में तत्काल मदद मांगी जा सकेगी।