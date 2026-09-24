सात शहरों की 351 बसों को गडकरी-सीएम कल दिखाएंगे हरी झंडी; 21 साल बाद सुगम परिवहन सेवा का आगाज

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मध्य प्रदेश में शहरों और गांवों के बीच सीधी बस कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में शुक्रवार से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होने जा रही है। भोपाल के गोविंदपुरा स्थित दशहरा मैदान में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार शाम दशहरा मैदान पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मंच, सभा स्थल और बसों की व्यवस्था देखी। सीएम ने नई बसों में बैठकर यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और इनमें इस्तेमाल की गई आधुनिक तकनीक की जानकारी भी ली। परिवहन सचिव मनीष सिंह ने मुख्यमंत्री को कार्यक्रम और बस सेवा से जुड़ी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए।