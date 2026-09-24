एमपी: 106 पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में पहली बार शुरू हुई भोजनशाला, नौ हजार विद्यार्थियों को मिलेगा पौष्टिक आहार

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन आधुनिक भोजनशालाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने अलग-अलग जिलों के छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं से बातचीत कर नई सुविधा के बारे में जानकारी ली। इंदौर, शाजापुर, उज्जैन, देवास, शिवपुरी, सतना और अशोकनगर के छात्रावासों की छात्राओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि पहले भोजन बनाने के लिए गैस सिलेंडर की व्यवस्था करनी पड़ती थी या भोजन के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता था। इसमें समय और पैसा दोनों खर्च होते थे। अब छात्रावास में ही आधुनिक मेस शुरू होने से यह परेशानी दूर होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते समय के साथ छात्रावासों में भी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।