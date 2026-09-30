मध्यप्रदेश भाजपा: नई टीम का बूथ कनेक्ट, देब-रेखा ने कार्यकर्ताओं के घर पहुंचकर साधा संवाद, कल अहम बैठक

मध्यप्रदेश भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब और सह प्रभारी रेखा वर्मा ने जिम्मेदारी संभालने के बाद बुधवार को भोपाल में संगठन के अलग-अलग स्तरों से संवाद कर अपनी प्राथमिकताओं के संकेत दिए। दोनों नेताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के साथ बूथ कार्यकर्ताओं के घर पहुंचकर भोजन और चाय पर बातचीत की। इससे साफ है कि नई टीम की शुरुआत सिर्फ प्रदेश कार्यालय की बैठकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि संगठन के जमीनी ढांचे तक पहुंचने पर भी जोर रहा। देब ने लालघाटी स्थित गुफा मंदिर में दर्शन-पूजन के बाद पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से उनके निवास पर मुलाकात की। दोनों वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इसके बाद देब प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के वार्ड-32 के बूथ क्रमांक-69 की कार्यकर्ता मीना जाटव के घर पहुंचे। यहां दोनों नेताओं ने परिवार के साथ भोजन किया। बाद में देब ने वार्ड-27 के बूथ अध्यक्ष मुकेश गुप्ता के घर चाय पर कार्यकर्ताओं से संवाद किया।