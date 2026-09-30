एमपी के 35 बांध 90 फीसदी से ज्यादा भरे, पश्चिमी हिस्से में 12 फीसदी बारिश कम; रबी के जल प्रबंधन की तैयारी

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प्रदेश में इस मानसून अब तक औसत से करीब चार फीसदी कम बारिश हुई है, लेकिन प्रमुख जलाशयों में पानी की स्थिति फिलहाल संतोषजनक है। प्रदेश के 54 प्रमुख बांधों में औसतन 89.32 फीसदी जलभराव दर्ज किया गया है। इनमें 35 बांध 90 फीसदी से अधिक भर चुके हैं। इसे देखते हुए जल संसाधन विभाग ने इन बांधों की लगातार निगरानी और जलस्तर के अनुसार पानी की निकासी पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बुधवार को प्रदेश में बारिश और जलाशयों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से रबी सीजन की सिंचाई और पेयजल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध पानी का बेसिन और परियोजना स्तर पर आकलन करने को कहा है। प्रदेश में अब तक 908.30 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश 949.50 मिलीमीटर है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थिति ज्यादा कमजोर रही है। यहां 773.60 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 12 फीसदी कम है। इसके विपरीत पूर्वी मध्य प्रदेश में 1083.60 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य से चार फीसदी अधिक है।