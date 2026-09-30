मध्यप्रदेश में हेलमेट-सीटबेल्ट को लेकर 10 दिन का विशेष अभियान, बार-बार नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

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सड़क हादसों में गंभीर चोट और मौत के मामलों को कम करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने हेलमेट और सीटबेल्ट के इस्तेमाल को लेकर 10 दिन का विशेष अभियान शुरू किया है। 28 सितंबर से शुरू हुआ यह अभियान आठ अक्तूबर तक चलेगा। इस दौरान पुलिस की नजर केवल चालान काटने पर नहीं, बल्कि वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूक करने पर भी रहेगी।