मध्यप्रदेश: राहुल का 13 दिन में कल दूसरी बार एमपी दौरा, बालाघाट में मृत आदिवासी बच्चों के परिजनों से मिलेंगे

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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 13 दिन के भीतर मध्य प्रदेश में दूसरा दौरा गुरुवार को होगा। 19 सितंबर को उन्होंने इंदौर में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में युवाओं से संवाद किया था और अब एक अक्टूबर को वे बालाघाट के बैहर क्षेत्र पहुंचेंगे। यहां वे मृत 30 से ज्यादा आदिवासी बच्चों के परिजनों से मिलेंगे और जमीनी हालात का जायजा लेंगे। राहुल गांधी के यात्रा कार्यक्रम के मुताबिक वे एक अक्तूबर को सुबह दिल्ली से रवाना होकर करीब 11:45 बजे गोंदिया पहुंचेंगे। इसके बाद सड़क मार्ग से बालाघाट के जागला गांव के लिए रवाना होंगे। दोपहर करीब 2:15 बजे जागला पहुंचकर वे मृत बच्चों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। यहां करीब 45 मिनट रुकने के बाद उनके गोंदिया लौटने का कार्यक्रम बताया गया है।