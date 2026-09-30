मध्यप्रदेश: बालाघाट में बीमारी के बीच 57 मेडिकल टीमों का ऑपरेशन, 50 गांवों में 43 हजार लोगों की जांच

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बालाघाट के दुर्गम इलाकों में बच्चों के अचानक बीमार पड़ने की सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बड़े स्तर पर अभियान चलाया। जुलाई के दूसरे सप्ताह में बिरसा विकासखंड के कुछ गांवों में बच्चों को बुखार और दाने की शिकायत सामने आने के बाद जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल टीमें सक्रिय की गईं। भारी बारिश और मुश्किल रास्तों के बावजूद स्वास्थ्यकर्मी प्रभावित गांवों तक पहुंचे और जांच व उपचार शुरू किया। अभियान के दौरान 57 स्वास्थ्य टीमों ने 50 गांवों में 43,451 लोगों की जांच की। इनमें 6,537 लोगों का घर पर ही इलाज किया गया, जबकि गंभीर स्थिति वाले 647 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चों में खसरा-रूबेला की रोकथाम के लिए बिरसा विकासखंड में 35,827 बच्चों का टीकाकरण कराया गया।